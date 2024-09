Jovem de 20 anos morre afogada em piscina durante festa em Campo Grande

Uma jovem identificada como Júlia Áurea dos Santos de Souza, de 20 anos, morreu afogada na madrugada desta 4ª feira (11.set.24) durante uma festa em uma residência no bairro Jardim Tijuca, em Campo Grande. O caso foi registrado como morte a esclarecer e está sendo investigado pela 1ª Delegacia de Polícia.

De acordo com o boletim de ocorrência, Júlia participava da comemoração do aniversário de um amigo. A celebração teve início no bairro Dom Antônio e continuou até um local de eventos no Jardim Tijuca, onde ocorreu o acidente. Testemunhas relataram que houve consumo de bebida alcoólica no local.

Segundo informações colhidas pela polícia, Júlia teria entrado na piscina e, posteriormente, foi vista boiando na água. Uma pessoa presente na festa tentou realizar procedimentos de reanimação enquanto acionava o Corpo de Bombeiros. Quando os socorristas chegaram, também realizaram manobras de ressuscitação, mas não obtiveram sucesso, e o óbito foi constatado no local.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, incluindo plantonistas da Depac Cepol, e peritos criminais estiveram na residência para coletar informações e iniciar as investigações. A causa exata da morte será determinada após a conclusão do inquérito policial e dos exames periciais.

Amigos e familiares de Júlia aguardam por respostas sobre as circunstâncias do afogamento. Mais detalhes serão divulgados pelas autoridades competentes assim que as investigações avançarem.