Kemp visita Zeca e lamenta morte de Amarildo Cruz: 'Siga em paz, meu companheiro'

O deputado Pedro Kemp (PT), usou as redes sociais para despedir-se do colega de bancada petista Amarildo Cruz, que faleceu nesta 6ª.feira (17.mar.23), após a 3ª parada cardíaca no Proncor, em Campo Grande (MS). “Siga em paz, meu companheiro. Deus o acolha na eternidade”, escreveu Kemp. Eis:

Antes da postagem de pesar a Amarildo, Kemp havia lembrado que hoje seria aniversário de sua mãe, Maria Kemp Gonçalves, que faria 97 anos, caso estivesse viva. Ela faleceu em 28 de janeiro de 2014. Eis o post:

Momentos antes, o deputado havia feito um post dizendo que visitou Zeca do PT, que está internado na Cassems. “Acabei de visitar nosso companheiro Zeca. Está bem e se recuperando”, disse. Eis:

Como mostramos antes aqui no MS Notícias, Amarildo estava lutando pela vida desde a 4ª.feira (15.mar), quando foi levado às pressas ao Hospital Proncor. Na noite daquela 4ª, o quadro dele evoluiu para uma parada cardiorrespiratória, ele foi reanimado e seguia em estado grave sustentado por aparelhos. Posteriormente, ele teve uma 2ª parada e depois a 3ª, não resistindo a essa última.

Ontem, alguns veículos chegaram a noticiar o falecimento de Amrildo, mas seu assessor Paulo Barbosa, não confirmou a informação.

No quarto mandato, Amarildo havia ficado como suplente e assumiu depois que Cabo Almi (PT) faleceu em decorrência de Covid-19. Leia mais sobre a carreira de Amarildo AQUI.

O ZECA

Zeca do PT e a esposa. Foto: Reprodução

O também deputado estadual Zeca do PT, está internado no Hospital da Cassems desde a noite da 2ª.feira (13.mar.23), quando foi submetido a angioplastia coronariana, com implante de 02 stents farmacológicos na artéria coronária direita. Os procedimentos foram bem-sucedidos naquela ocasião.

Tendo Ricardo Ayache como cardiologista e Diego Silveira da Costa como cardiologista e hemodinamicista, o deputado ficou internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Depois, Zeca foi liberado para recuperação em casa, mas indo à sua residência na 5ª.feira (16.mar), sentiu fortes dores no abdômem e foi novamente levado ao hospital.

A assessoria de imprensa de Zeca disse às 12h30 desta 6ª.feira (17.mar), que o parlamentar foi transferido no final da manhã da UTI coronária para um apartamento na enfermaria do Hospital da Cassems, em Campo Grande.

O parlamentar está acompanhado da esposa, Gilda Maria dos Santos. Disse por meio da assassoria que acordou "animado e bem disposto". Em um áudio gravado pela filha Thiara para amigos e parentes, Zeca tranquilizou a todos: "Olá! Tudo "biene"? Estou bem, estou indo para o apartamento, tranquilo. Beijo para vocês", disse.