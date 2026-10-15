Líder indígena, Dalva Guató convoca: "Vamos pôr as mãos na consciência e eleger quem nos valoriza"

Guadakan significa Pantanal, na língua dos Guató, povo indígena que é um dos primeiros habitantes da região. Os seus remanescentes sobrevivem até hoje na Aldeia Uberaba, na Ilha Ínsua, às margens do Rio Paraguai, a 340 km fluviais de Corumbá. Uma das lideranças do universo humano do Guadakan é a cacica e linguista Dalva Maria de Souza Ferreira, 79, a Dalva Guató. Ela e Severo Ferreira, seu esposo e primeiro cacique da aldeia, são guardadores da memória guató e estão entre os maiores nomes de resistência dos povos originários nas Américas.

No meio da semana, Dalva Guató fez tocante e vigorosa manifestação de apoio ao presidente Lula (PT). Gravou um vídeo para divulgar nas redes sociais, dirigindo-se aos povos indígenas, aos quais chama de parentes ou patrícios, e estendendo seu apelo aos "amigos e companheiros do nosso presidente".

Ela afirma ser fundamental a reeleição de Lula, pois é ele quem atende todos os povos indígenas.

Dalva pede aos parentes e patrícios mais uma vez o voto de confiança em Lula e adverte, questionando sobre o que será dos povos indígenas caso o presidente não seja reeleito.

"Vamos voltar à estaca zero, não haverá mais demarcações. O outro candidato já disse que o que está demarcado está e não haverá mais demarcações", enfatiza. E clama: "Parentes, vamos colocar a nossa mão na consciência e ver tantos benefícios que Lula tem trazido não só para nós, povos indígenas, mas para todos os brasileiros".

Segundo a cacica, a cultura preconceituosa trata os indígenas como minorias: