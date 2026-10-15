"Semades não é empresa privada", diz vereador Landmark

O vereador Landmark Rios (PT) cobrou explicações do secretário municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), Ademar Silva Junior, sobre a demora na tramitação de projetos vinculados ao Programa de Incentivos para o Desenvolvimento Econômico e Social (Prodes).

Durante sessão ordinária da Câmara Municipal, na 3ª.feira (13.out.26), o parlamentar questionou a falta de informações sobre processos que aguardam encaminhamento desde 2014, 2015 e 2016.

Segundo Landmark, a demora afeta empresários que investem em Campo Grande e trabalhadores que dependem da abertura de novos postos de trabalho. O vereador apontou que empreendedores assumem compromissos financeiros e buscam financiamentos para manter suas atividades, mas enfrentam incertezas diante da falta de clareza sobre os procedimentos adotados pela administração municipal.

“Está faltando da parte do senhor Ademar, secretário da prefeita Adriane Lopes, mais transparência no Prodes. Qual é o critério utilizado? Qual é a fila utilizada?”, questionou o vereador, ao cobrar informações sobre os critérios de análise e a ordem de tramitação dos pedidos.

Landmark afirmou ser favorável à instalação de novas empresas e ao crescimento econômico da Capital, mas defendeu que a concessão de incentivos siga critérios públicos e objetivos. Para ele, a ausência de informações sobre a situação dos projetos compromete a segurança dos empresários e pode prejudicar a geração de empregos.

PROJETOS APROVADOS

Na mesma sessão, os vereadores aprovaram cinco propostas relacionadas ao Prodes, incluindo concessões, doações de imóveis públicos com encargos e transferências de titularidade. Também foi aprovada a revogação de incentivos vinculados a áreas do Polo Empresarial Sul, diante da falta de implementação dos empreendimentos previstos há mais de dez anos.

O vereador defende que a Semades informe a posição de cada projeto na fila, os critérios utilizados para análise e as razões para a demora. A cobrança coloca em discussão a transparência na condução de um programa municipal voltado à atração de investimentos e à geração de empregos.