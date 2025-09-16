'Loteria' do Maico Doido especula destino de Dagoberto Nogueira

O prefeito de Paranaíba, Maycol Queiroz (PSDB), mais conhecido como Maico Doido, voltou a fazer previsões sobre o futuro partidário do deputado federal Dagoberto Nogueira. Depois de afirmar que o parlamentar migraria para o Republicanos, agora aposta em uma possível filiação ao Progressistas (PP).

Em tom de provocação ou antecipação, Maycol chegou a divulgar o número de urna associado ao PP nos stories do WhatsApp, reforçando sua nova aposta.

Apesar das especulações, Dagoberto tem 'negócio' firmado com o PSDB. A legenda, que perdeu nomes de peso como o ex-governador Reinaldo Azambuja para o PL e o atual governador Eduardo Riedel para o PP, tenta se reestruturar.

Se conseguirem se reerguer, os tucanos projetam disputar protagonismo nas eleições de 2026 com Dagoberto, Geraldo Resende e Beto Pereira como principais nomes da sigla no estado. Se depender das apostas do Doido, o trio seria eleito em siglas fora do ninho tucano.