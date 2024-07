Lula governa correndo riscos, mas acerta o passo e reoxigena avaliação positiva da sociedade

O Fundo Monetário Internacional (FMI) revisou suas expectativas sobre o crescimento econômico do Brasil. Contra as projeções anteriores, que estimavam uma taxa positiva de 2,0%, agora o Fundo corrige o cálculo e crava 2,5%, um expressivo aumento de 0,5%. Quase ao mesmo tempo, a Genial/Quaest divulgou pesquisa com dados que revelam uma recuperação considerável sobre o desempenho do governo junto à sociedade.

Segundo o deputado federal Vander Loubet (PT), coordenador da bancada de congressistas sulmatogrossenses, a economia é o indicador de desempenho governamental que mais impacta a população. “Neste aspecto, o presidente Lula vem dimensionando com clareza as reais prioridades do País, no sentido de ajustar equilíbrio financeiro e fiscal com necessidades prementes de interesse popular, especialmente a defesa das camadas mais desassistidas”, analisa.

Ao comentar os números da Genial/Quaest no patamar de avaliações positivas, Loubet destaca os pontos mais interessantes, a seu ver. “Creio que um dos itens mais expressivos desses resultados esteja na melhora da avaliação pelos mais pobres, exatamente a grande maioria da população, a parcela que mais sente os impactos da inflação, do custo de vida, tudo isto como reflexo do encarecimento de custo provocado pelos altos juros”.

Loubet afirma ainda que praticamente todas as análises feitas pelos comentaristas da mídia nacional reconhecem a melhoria nos ambientes da economia real: “Com o desemprego caindo ao menor nível em dez anos e o poder de compra da classe média e dos assalariados retomando o fôlego, é natural que tudo isso reflita no julgamento informado pela pesquisa”, diz.

Para o coordenador da bancada, o quadro, mesmo favorável, ainda impõe outros avanços. “Um deles nós votamos agora, zerando os impostos da carne e outros produtos alimentícios, tornando-os mais baratos e mais acessíveis ao consumo da massa de assalariados. Entretanto, não podemos afrouxar no combate aos juros extorsivos e na perseguição das metas de equilíbrio fiscal e de enxugamento das gorduras que engessam a nossa economia”, defende.

OS NÚMEROS

Os mais pobres lideram o gráfico das avaliações positivas do governo. Entre os que ganham até dois salários mínimos, a desaprovação recuou de 35% para 26% e a aprovação avançou de 62% para 69%. Também aconteceu uma espécie de trégua entre o presidente e a classe média (quem ganha de dois a cinco salários mínimos). A pesquisa apresenta pela primeira vez, desde dezembro de 2023, uma reversão na curva de avaliação do trabalho que Lula vem fazendo, com uma leve vantagem, ainda que na margem de erro, para a aprovação: 50% a 47%.

Em todas as faixas de renda a expectativa com relação à evolução da economia melhorou: 52% acreditam que a tendência é o cenário melhorar nos próximos meses. O povo, maciçamente, aprova a guerra de Lula contra os juros proibitivos: 87% concordam com esta postura. E com um detalhe significativo: a maioria da população desconhece que Campos Neto, o presidente do Banco Central e responsável pela fixação das taxas de juros, foi indicado ao cargo quando Jair Bolsonaro era o presidente.