Rumo ao Senado, Vander chega 2º lugar

Um dos dados mais significativos das pesquisas sobre intenções de voto para o Senado é a escalada de crescimento do candidato Vander Loubet (PT). Em sua última consulta, divulgada na 4ª feira (9.set.26), o Instituto Ranking Brasil Inteligência constatou que o petista já alcançou o segundo lugar, considerando a margem de erro, que é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.

O Instituto entrevistou 2 mil eleitores homens e mulheres em 30 municípios de Mato Grosso do Sul entre os dias 4 e 9 deste mês. A margem de erro utilizada é de 2,2 pontos percentuais, com um intervalo de confiança estimado em 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral com o número MS-09894/2026.

De acordo com a amostragem, Vander emplacou mais um avanço em relação à pesquisa anterior, realizada entre 23 e 27 de agosto, quando obteve 16,2% no primeiro voto. Agora, tem 18,3%, alta de 2,1 pontos. Está tecnicamente empatado com o segundo colocado, Capitão Contar (PL), que registrou 20,2%.

"Só tenho a agradecer à calorosa receptividade que recebo da população nesta caminhada. Em todos os lugares, o carinho, as palavras de incentivo e as orações recarregam as energias e redobram o ânimo", afirmou Vander.

Seu crescimento nas pesquisa é atribuído a fatores como a empatia pessoal, o frutífero trabalho na Câmara dos Deputados — liderando o volume de emendas parlamentares e recursos federais que vêm atendendo o governo estadual e as 79 prefeituras — a fidelidade ao programa partidário e a defesa da democracia.

Para Vander, à medida que sua candidatura avança, é fundamental o apoio das lideranças municipais e da grande maioria dos prefeitos, que em sua quase totalidade são de partidos de oposição ao PT e ao governo Lula.

"O reconhecimento e a gratidão devem permear as relações entre pessoas e partidos. É assim que funcionam bem a democracia e os mandatos", diz.