Vander articula socorro federal após temporal em Campo Grande

O Governo Federal confirmou, nesta terça-feira (15), o reconhecimento do estado de calamidade pública em Campo Grande, após a articulação do deputado federal Vander Loubet (PT-MS), candidato ao Senado. A medida deve permitir o acesso do município a recursos federais extraordinários para ações de socorro e reconstrução.

A confirmação foi feita pela secretária-executiva da Casa Civil da Presidência da República, Francisca Lucileide de Carvalho, conhecida como Chica Carvalho. O ato ainda será publicado no Diário Oficial da União (DOU).

O reconhecimento representa uma etapa para a liberação de recursos destinados ao atendimento emergencial da população e à recuperação da infraestrutura afetada pelo temporal que atingiu a Capital na quinta-feira (10).

MACRODRENAGEM E AUXÍLIO ÀS FAMÍLIAS

Na tarde desta terça-feira, Vander reúne-se com o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães, no Palácio do Planalto, em Brasília. O objetivo é encaminhar medidas práticas após o reconhecimento federal da situação de emergência.

Entre as prioridades apresentadas estão a elaboração de um plano emergencial de macrodrenagem e o atendimento às famílias que tiveram prejuízos materiais provocados pelas chuvas e pelos ventos.

A articulação ocorre desde a última quinta-feira (10), quando o temporal provocou estragos em diferentes regiões de Campo Grande. Desde então, o parlamentar passou a buscar apoio do Governo Federal para o enfrentamento dos danos.

ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

A agenda no Palácio do Planalto também conta com a participação dos vereadores Landmark e Beto Avelar (PP), líder da prefeita Adriane Lopes na Câmara Municipal.

A mobilização reúne representantes das esferas federal e municipal em torno do encaminhamento de medidas para Campo Grande. Com o reconhecimento da calamidade, a próxima etapa é transformar a autorização federal em ações e recursos efetivos para a cidade.