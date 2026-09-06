"Não ando com ladrão" diz Renan sobre estar com Flávio Bolsonaro

O candidato à Presidência Renan Santos (Missão) afirmou que não pretende participar de manifestações ao lado de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) durante os atos de 7 de Setembro.

A declaração foi publicada na 6ª feira (4.set.26), em vídeos no perfil oficial de Renan nas redes sociais.

O candidato respondeu a seguidores que pediam a convocação de manifestações e afirmou que não pretende dividir as ruas com Flávio.

Segundo Renan, a decisão está relacionada ao envolvimento do senador nas investigações do caso Master.

“Eu não vou sair na rua com um ladrão”, afirmou o candidato.

Renan também disse que, se for eleito presidente, pretende prender Flávio Bolsonaro.

“Eu quero que o Flávio seja preso. Se eu ganho a eleição, eu vou prender o Flávio”, declarou.

Eis o vídeo:

RENAN TAMBÉM ROMPE COM BOLSONARISTAS

Além de rejeitar uma manifestação ao lado de Flávio, Renan afirmou que não pretende participar de atos com pessoas que defendam o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A declaração coloca o candidato em uma posição de confronto não apenas com Flávio, mas também com uma das principais bandeiras mobilizadas pela direita bolsonarista nas manifestações previstas para o 7 de Setembro.

Flávio tem usado os ataques a Moraes e as acusações relacionadas ao caso Master para convocar apoiadores às ruas.

Renan, por sua vez, afirmou que não pretende associar sua candidatura a esse grupo.