Mobilização maciça da comunidade e desafios vitoriosos na gestão reforçam confiança de Adriane Lopes

Das 27 capitais dos estados brasileiros, Campo Grande é a única sob o modelo exigente e eficaz de uma gestão conservadora. E com um reforço precioso: uma gestora do sexo feminino. Conservadora, mulher, líder cristã e qualificada por experiências profissionais e políticas – mesmo sendo uma das novidades na vida pública local – Adriane Lopes (PP) começou ontem, sexta-feira, 19, a caminhada em busca da reeleição.

Para fazer o projeto avançar e chegar a este momento de coroação, Adriane enfrentou e superou os desafios de situações desfavoráveis que surgem num cenário político em que as mulheres sofrem com o preconceito e desconfianças de uma sociedade acostumada ao poder masculino. Além disso, assumiu uma prefeitura em condições de ingovernabilidade, tanto nas finanças como na capacidade de prestação de serviços.

Tudo o que somava para não dar certo e emperrar a governança em Campo Grande vem aos poucos perdendo a força. As inovadoras soluções e o gigantesco esforço da prefeita para reequilibrar as finanças e devolver o ritmo desenvolvimentista à cidade demonstram resultados que indicam o acerto das decisões de uma gestora, que muitas vezes não hesitou em adotar medidas duras para resguardar o interesse público.

Foi com esta folha vitoriosa que Adriane Lopes teve sua candidatura à reeleição aclamada por uma alegre e vibrante multidão vestida de verde-amarelo. E deu seu recado, salientando, entre outras coisas, não temer os poderosos que tentaram inviabilizar sua candidatura.

GOVERNO PARA TODOS

Adriane Lopes lança pré-candidatura em grande cerimônia na Capital. Foto: Reprodução

Ao ressaltar a adesão e a participação de forças populares, políticas e sociedade organizada, ela garantiu conservar e aprimorar o compromisso de governar para todas as pessoas e renovar as vocações de crescimento do município. “Somos uma cidade com quase um milhão de habitantes, mas ainda precisamos resolver problemas que já deveriam estar resolvidos em outras décadas. É contra este atraso que lutamos. Vamos, juntos, tirar de cena o tempo perdido”, enfatizou.

Bastante aplaudida, e ao lado do deputado estadual Lídio Lopes, seu esposo, Adriane lembrou tudo que passou e ainda passa no exercício do mandato: "Vocês sabem como eu assumi a gestão. Muitos sabem as batalhas travadas, as noites sem dormir, os desafios. E muitos diziam que eu não ia dar conta. Agora, já celebramos muitas conquistas. Fizemos o que ninguém fez. Se disserem que não tem problemas, vão estar mentindo. Uma cidade de quase um milhão de habitantes tem problemas, sim, não vamos maquiar, mas vamos mudar, com equipe, trabalho sério e responsabilidade”, acentuou.

Tereza Cristina é apoio irrevogável pela reeleição da pepista. Foto: Reprodução

A senadora Tereza Cristina (PP) e o deputado federal Luiz Ovando (PP) realçaram a coragem e a capacidade da prefeita. Depois de reiterar que mesmo sem a presença de Bolsonaro no palanque, estará com Adriane para fazer uma campanha vitoriosa, limpa e propositiva. “O PP está muito feliz de estar lançando a única prefeita conservadora. Eu sei os cachos de banana que puseram para você. E você cada dia acorda bem-disposta, vai lá sem mimimi e vence, resolve os problemas. Cada dificuldade que colocam na nossa frente, nos dá mais força", assinalou Tereza.