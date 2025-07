Modernização da luz em Corumbá sofre com "apagão" por furto de cabos

Em quatro dias desde o início das obras, o furto de cabos elétricos tem dificultado o avanço do projeto de iluminação pública em Corumbá. A iniciativa, pioneira em Mato Grosso do Sul, conta com investimento de R$ 90 milhões via Parceria Público-Privada (PPP).

O foco do projeto é modernizar a iluminação de praças, avenidas e vias de grande circulação na cidade.

Conforme o Diário Corumbaense, a Praça Generoso Ponce teve a luz restabelecida na última 2º.feira (21.jul.25), mas sofreu uma tentativa de furto no dia seguinte.

O Jardim da Independência, ainda em reforma, teve cabos recentemente instalados roubados entre as noites de 23 e 24 de julho. Cerca de mil metros de cabos de 16mm² já foram utilizados desde o começo dos trabalhos.

Devido aos furtos, as equipes do consórcio responsável precisaram refazer os serviços, comprometendo o cronograma previsto para outras localidades. A rua Antônio João e a Avenida Gaturama também fazem parte da primeira etapa do projeto.

O furto prejudica a segurança e a qualidade dos espaços públicos, além de causar atrasos e prejuízos financeiros. O tempo gasto em reparos atrasa a instalação da nova iluminação em outras áreas da cidade.

Para prevenir novos furtos, o consórcio substituiu os cabos de cobre por alumínio, menos valorizados no mercado ilegal. Além disso, eletrodutos estão sendo instalados em maior profundidade e caixas de passagem são concretadas para dificultar o acesso.

A Prefeitura de Corumbá reforça que o projeto trará avanços em segurança, mobilidade e qualidade de vida, mas destaca a importância da colaboração da população para o sucesso da iniciativa.