MS terá 1.773 moradias do Minha Casa Minha Vida, anuncia Vander

O Ministério das Cidades anunciou nesta 2ª.feira (15.jun.26) a seleção de 1.773 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida para Mato Grosso do Sul. Do total, 705 moradias serão destinadas à modalidade Entidades Urbanas e outras 1.068 à modalidade Rural.

A nova etapa do programa contempla famílias de diferentes regiões do Estado e inclui projetos voltados a agricultores familiares, assentados da reforma agrária, pescadores artesanais e comunidades indígenas.

Segundo informações divulgadas pelo deputado federal Vander Loubet, houve articulação junto ao Governo Federal, ao Ministério das Cidades e às entidades responsáveis pela apresentação das propostas durante o processo de seleção.

"Estamos falando de moradia digna para milhares de famílias. Esse resultado é fruto de muito trabalho, diálogo e da atenção que o governo do presidente Lula tem dado ao Mato Grosso do Sul. Tivemos uma atuação firme na defesa desses projetos e hoje colhemos esse importante resultado", afirmou o parlamentar.

CIDADES CONTEMPLADAS

Na modalidade Entidades Urbanas, os empreendimentos selecionados estão localizados em Campo Grande, com 352 unidades, Camapuã (100), Dourados (102), Naviraí (80), Itaporã (50) e Corumbá (21).

Já na modalidade Rural, foram aprovadas propostas nos municípios de Amambai, Anaurilândia, Antônio João, Aquidauana, Bela Vista, Caarapó, Corguinho, Dois Irmãos do Buriti, Glória de Dourados, Itaquiraí, Japorã, Ladário, Laguna Carapã, Naviraí, Nioaque, Nova Andradina, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho, Sidrolândia, Tacuru, Taquarussu e Três Lagoas.

PROGRAMA HABITACIONAL

A seleção amplia o número de famílias sul-mato-grossenses atendidas pelo Minha Casa Minha Vida, programa habitacional retomado pelo Governo Federal e voltado à redução do deficit de moradia no país.

As unidades anunciadas nesta etapa serão executadas por meio de entidades organizadoras e associações habilitadas junto ao Ministério das Cidades, conforme as regras estabelecidas para cada modalidade do programa.