Mulher que deu 'cerveja na boca' de Nelson Cintra, já denunciou ex-prefeito por assédio

‘Kamilinha’, que aparece de biquíni dando cerveja na boca do prefeito de Porto Murtinho (MS), Nelson Cintra, num vídeo divulgado aqui, é uma das mulheres que denunciou o ex-prefeito de Campo Grande (MS), Marquinhos Trad (PSD), por assédio.

Vamos lembrar que as denúncias arremessaram Marquinhos para fora da corrida eleitoral em 2022, quando ele disputou o cargo para governo.

Na época, ao menos sete mulheres foram à justiça denunciar o então candidato. Das denúncias, atualmente restam duas existentes, uma delas é a movida por ‘Kamilinha’.

O QUE ACONTECEU?

Desde ontem (5.mar), chacoalha Porto Murtinho, o vídeo em que ‘Kamilinha’ e uma segunda mulher identificada como ‘Natasha’ fazem algazarra numa piscina do Hotel Nacional, em Corumbá, com servidores, o secretário e o prefeito Nelson Cintra. Além do chefe do Executivo, parte da sua equipe esteve na Cidade Branca para acompanhar a disputa pela taça da 3ª Copa dos Campeões da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul). Mesmo derrotados pelo time de Campo Grande (MS) na disputa pela taça no sábado (3.mar.24), o prefeito lotou uma piscina com atletas no hotel para celebrarem o vice-campeonato regado a bebidas.

O QUE DIZ O PREFEITO

Nelson Cintra posa para foto com 'Natasha', mulher conhecida em Porto Murtinho. Foto: Reprodução

Cintra chamou um veículo de imprensa murtinhense nesta manhã (6.mar.24), para se defender da notícia publicada aqui. Ontem (5.mar.24), tentamos contato com o prefeito, mas ele disse que estava numa reunião e não quis prestar esclarecimentos sobre o vídeo. Após a matéria repercutir, porém, o prefeito decidiu falar.

Na versão de Nelson Cintra, o encontro com Camila e Natasha na piscina foi por acaso. “Acompanhando a nossa seleção de futebol da Copa Assomasul eu estava lá, e quando nós voltamos do estádio, num calor desgraçado, eu estava com meu pessoal de trabalho, e eu fui e entrei na piscina. Quando eu fui descer na piscina tinha dois casais. E eu sou uma pessoa muito comunicativa! Eu perguntei: de onde vocês são? Ah, eu sou do Paraná! Aí eles perguntaram, de onde o senhor é? Eu falei que eu sou de Porto Murtinho, eu sou o prefeito de Porto Murtinho. Se eu estivesse escondendo alguma coisa eu ia falar que sou prefeito de Porto Murtinho? Eu falaria isso?”, questionou o Chefe do Executivo murtinhense em conversa com um repórter da cidade nesta manhã.

Ainda conforme o relato do prefeito, as meninas lhe eram estranhas, e que as conheceu numa conversa de 4 ou 5 minutos. Na sequência ele teria saído da piscina e sofreu uma queda. “Eu não conheço a moça, fiquei conhecendo naquele momento. Aí levantei para ir ao banheiro fazer xixi, escorreguei e machuquei o braço, estou com o braço machucado até agora. Aí nem voltei mais para a piscina, foram 4, 5 minutos”, argumentou.

A explanação do prefeito contradiz fontes que afirmam que Natasha e Kamila são conhecidas em Porto Murtinho.

Na entrevista a uma rádio nesta manhã, Cintra também disse que o MS Notícias seria ‘esquerdista’ (ala ideológica da política), ligado a um pretenso adversário seu e que o jornal teria supostamente pedido ‘dinheiro para sua gestão’. “Agora, esse jornal que está publicando, que é (não recorda)..., (pergunta para a assessora) Como é o nome do jornal? Aí, meu, a assessora não sabe nem o nome do jornal que está publicando... (um repórter responde: msnoticias.com.br). MS Notícias, esse é um jornal que creio que é por motivo financeiro, que ele sempre pede dinheiro para a prefeitura, e a prefeitura não tem condição de bancar todo o estado. Nós bancamos algum órgão de comunicação. E ele é um jornal esquerdista. Se você entrar no MS Notícias você vai ver que ele denigre a minha imagem a todo momento, e o Paulo Rio está junto com eles. O pretenso candidato a prefeito de Porto Murtinho está junto. Então, eles assim, querendo denegrir a minha imagem (sic)”, justificou Nelson Cintra.

De acordo com o prefeito, sua versão é a verdadeira, pois ele não faria nada ‘errado’ em público. “Coisa errada, eu não ia fazer ali na piscina de um hotel importante, se eu fosse fazer. Ninguém fala para mim que me pegou num lugar fazendo coisas erradas. Não tem ninguém: desafio quem quiser aqui, ouvinte, que me pegou na casa de alguém fazendo coisa errada. Não sou homem disso”, convocou.

Na continuidade da entrevista Cintra proferiu ofensas contra o MS Notícias dizendo que juntamente com as garotas vai mover ações judiciais. “Agora, lutar com a imprensa marrom, esse MS Notícias, são pessoas que não tem escrúpulos, eles querem ganhar com a desgraça alheia, mas comigo não. Agora eu acabei de receber mensagens daquelas moças que estavam lá, estão entrando na justiça contra o MS Notícias, e eu também vou entrar na justiça contra o MS Notícias e os donos. Porque, eles citam nomes de pessoas que as pessoas estão ofendidas, porque o MS Notícias citou o nome de todo mundo. Então, eles estão brincando com a idoneidade”, completou Cintra.

Quanto a afirmações feitas pelo político sobre 'pedido de dinheiro' que teria sido feita por esse jornal, trata-se de uma afirmação mentirosa. Solicitamos ao Chefe do Executivo de Porto Murtinho qualquer indício que comprove a sua denúncia de que este veículo teria algum vínculo partidário com os pretensos candidatos da cidade pantaneira.

MS NOTÍCIAS

Quanto às afirmações feitas pelo político sobre 'pedido de dinheiro' que teria sido feita pelo MS Notícias, trata-se de afirmações falsas!

Solicitamos ao Chefe do Executivo de Porto Murtinho, senhor Nelson Cintra, que apresente qualquer indício que comprove as suas denúncias de que este veículo teria solicitado dinheiro à prefeitura, suas repartições ou que tenha algum vínculo partidário com os pretensos candidatos da cidade pantaneira.

O MS Notícias é comprometido com o bom jornalismo, baseado no entendimento de que a democracia se faz com a exposição dos fatos para averiguação.

Na ocasião da referida notícia, o prefeito, seu secretário e a Chefe de Gabinete de Porto Murtinho, foram procurados para que prestassem esclarecimentos sobre o vídeo antes da publicação, ainda assim, o prefeito e o secretário se negaram a dar suas versões dos fatos, assim dando margem para as interpretações do público. A Chefe de Gabinete, por sua vez, não atendeu as nossas tentativas de ligação.

Reafirmamos hoje e sempre, nosso compromisso está com nossos leitores, com a liberdade de imprensa e com a verdade. Nenhuma opressão jurídica ou institucional será capaz de afastar o nosso compromisso com a informação.

HISTÓRICO DO GESTOR COM FESTAS

Em agosto do ano passado, Cintra já havia sido questionado em outro episódio. O deputado Zeca do PT pediu para o procurador-geral de Justiça, Alexandre Magno, e secretário de Segurança, Antônio Carlos Videira, investigar suposto uso de veículo oficial da prefeitura em festa particular.



“Solicito urgente investigação da suposta utilização de veículo oficial da Prefeitura de Porto Murtinho, para participação em festa particular, por parte do prefeito Nelson Cintra”, diz o pedido. O deputado indagou se as mulheres que apareciam em fotos com o prefeito, em possível festa, seriam menores.

Também mostramos aqui no MS Notícias, que cerca de 15 pessoas, dentre as quais estavam servidores do Prefeito de Porto Murtinho, Nelson Cintra (PSDB), fizeram um passeio turístico no sábado (9.dez.23) até Bonito (MS), utilizando transporte e recursos públicos.

De acordo com denúncia enviada ao MS Notícias, entre os servidores estavam a Procuradora Geral do Município, Thaís Melo Taveira, e a Chefe de Gabinete, Cléia Lúcia Santos Acunha, que aparecem em vídeos publicados aqui.