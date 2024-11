No Parque dos Poderes, Riedel recebe estudantes de Paranhos para aulão sobre política

Estudantes do 3° ano do Ensino Médio da Escola Estadual Santiago Benites, de Paranhos, receberam uma aula sobre política vinda diretamente do governador Eduardo Riedel (PSDB) e sua equipe, durante visita ao Parque dos Poderes, na 3ª.feira (19.nov.24).

Riedel, que já foi professor de biologia, recebeu os estudantes no receptivo do Parque do Prosa, que está sendo usado como sede administrativa enquanto a governadoria está sendo reformada.

Os estudantes viajaram mais de 400km para participar da ação do projeto pedagógico escolar 'Educação política, o preparo do cidadão para o pleno exercício da cidadania'. Conforme o Campo Grande News, que acompanhou o evento, o governador explicou aos estudantes sobre como ocorre o financiamento das escolas públicas e sobre a importância das políticas públicas para a sociedade. Além disso, o chefe do executivo estadual também apresentou, de forma dinâmica, os conceitos de 'política' e 'Estado'.

Estudantes e professores trocaram conhecimentos com o governador de MS | Foto: Álvaro Rezende / Campo Grande News

A ação foi aprovada pelos estudantes, que tiveram a oportunidade de aprender sobre política para além do que é dito em casa ou na internet.

Para o diretor da escola Santiago Benites, o sucesso do projeto se deu por conta do envolvimento dos estudantes, que passaram a ter mais interesse em seus direitos enquanto cidadãos. Ainda conforme o diretor, o projeto deve ser mantido no ano letivo de 2025.