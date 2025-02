Para Papy, antes das emendas, a primeira obra foi a vitória do diálogo

O alinhamento da Câmara Municipal com a bancada de congressistas sul-mato-grossenses foi demonstração clara de maturidade democrática e de espírito público, valores fundamentais para que a política seja exercida com excelência.

A opinião do vereador Papy (PSDB), presidente do Legislativo, reverberou o sentimento de satisfação que marcou a reunião desta segunda-feira, 10, entre senadores, deputados federais e vereadores, para definir em conjunto critérios e destinos das emendas de bancada para Campo Grande.

“Com este alinhamento, a primeira grande visibilidade que fica com a população é a das obras estruturantes, do asfalto, da escola, do posto de saúde, aquilo que causa mais impacto. Contudo, é necessário constatar que antes da definição das emendas uma grande obra já foi realizada, que é a obra vitoriosa do diálogo, do entendimento, da superação de divergências”, afirmou Papy.

MÉRITO COLETIVO

O presidente não chama para si um mérito isolado para este avanço, creditando-o na conta de todos os parlamentares. Defensores de correntes ideológicas diversas e até opostas se uniram por um objetivo comum. “Esta construção é estimulante também para amadurecer o sistema democrático. É uma constatação importante da capacidade de diálogo que a Câmara tem demonstrado neste primeiro mês de nova legislatura. Não é um trabalho individual do presidente, é coletivo”, comentou.

Segundo Papy, todos os vereadores vêm acompanhando as reuniões desde o início do ano, nas agendas com a bancada federal individualmente. “Agora é um desdobramento disso. Tenho certeza que o nosso método aqui de trabalho é o diálogo”, pontuou. “Quanto mais as pessoas falarem uma linguagem comum, mais distante ficará o embate ideológico. Isto porque temos muito mais questões para nos unir do que para separar, e a principal delas é a população de Campo Grande, independente de quem vota ou não vota, de quem gosta ou desgosta. O trabalho é igual”, enfatizou.

“BOOM” DE CRESCIMENTO

Papy chamou a atenção também para um dos maiores desafios dos governos estadual e municipais em Mato Grosso do Sul, que é garantir aos municípios as condições necessárias para não serem atropelados por ciclos de crescimento gigantesco, que já estão acontecendo em várias regiões. O vereador citou o acúmulo de antigas e novas demandas em cidades como Campo Grande, que se aproxima do primeiro milhão de habitantes, e Porto Murtinho, um dos municípios da área direta de influência da Rota Bioceânica.

Depois que superou a casa dos 900 mil habitantes, Campo Grande já passou a sentir necessidades como se já tivesse mais de um milhão. “Aqui há demandas acumuladas e elas não param de surgir. Precisamos acelerar o passo, deixar as diferenças de lado”, sugeriu. “Eu tenho conversado muito com a prefeita Adriane Lopes, no sentido de a gente promover mudanças que flexibilizem o avanço de pautas, muitas vezes barradas por legislações inadequadas, antiquadas, que impedem o desenvolvimento”, comentou.

BIOCEÂNICA

Sobre o impacto da Bioceânica em Porto Murtinho, ele comparou com o fenômeno que ocorre em Ribas do Rio Pardo, onde a construção de uma das maiores fábricas de celulose do planeta fez a população local crescer cerca de 30% em poucos meses. “Chegam trabalhadores, novas famílias, vão precisar de mais vagas nos hospitais, mais escolas, mais moradias, ampliação das redes de serviço, segurança, mobilidade, acessibilidade. É preciso ajustar a legislação. Esta é a parte legislativa. Mas é essencial também a ação enérgica do Executivo, promovendo mudanças com a gestão estratégica, visionária, futurista”.

Papy anunciou para o próximo dia 19 uma agenda em Brasília, com a ministra do Planejamento e Coordenação, Simone Tebet, com este tema entre as pautas. Ela assegurou ao vereador que virá a Campo Grande com técnicos que estudam e acompanham a evolução e os impactos do Corredor Bioceânico. “A gente precisa estar mais perto, conhecer mais e melhor este projeto. Campo Grande também será muito beneficiada, vai avançar muito nos próximos anos. Com a Câmara e o Executivo trabalhando em harmonia a gente vai atingir os objetivos”, finalizou.