PDT de Ponta Porã fará convenção no domingo com foco em candidatura própria

O PDT de Ponta Porã (MS), realizará sua convenção municipal no próximo domingo (4.ago.24), às 15h, na sede da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB). O evento tem como objetivo homologar as candidaturas e discutir possíveis alianças para as eleições municipais.

Originalmente marcada para segunda-feira, 5 de agosto, a convenção teve sua data e local alterados devido a imprevistos no espaço originalmente reservado.

Carlos Bernardo, pré-candidato a prefeito pelo partido, destacou: “Estamos trabalhando para fortalecer nosso partido até a convenção, conforme a legislação eleitoral, e iremos conduzir nosso projeto de maneira estratégica".

O dirigente do PDT ressaltou que o partido está aberto a conversações com outras legendas e continua em diálogo para possíveis alianças. “Estamos em busca de parcerias com outras forças políticas do município”, afirmou Bernardo.

O PDT também espera retomar a representação na Câmara Municipal de Ponta Porã na próxima legislatura. Até esta quarta-feira, 31 de julho, o partido mantém o projeto de candidatura própria para a Prefeitura.

