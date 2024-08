Pepistas escolhem médico bolsonarista para vice de Adriane Lopes

A planilha de opções de Tereza Cristina, senadora que lidera o Progressistas em Mato Grosso do Sul, desembocou nesta 2ª.feira (5.ago.24) no nome do médico e deputado federal Luiz Alberto Ovando, escolhido como vice na chapa da prefeita Adriane Lopes, que buscará reeleição em Campo Grande (MS).

Dr. Ovando, que se apresenta como um dos fãs do ex-presidente inelegível Jair Bolsonaro (PL) na Capital sul-mato-grossense, subiu na lista de opções após o ex-deputado estadual Capitão Contar (PRTB) recusar o convite feito por Tereza. Também foram cogitados para estar ao lado de Lopes no palanque, o ex-prefeito Alcides Bernal (PP) e o pecuarista Beto Figueiró (Novo).

Apesar de hoje defender ideais da extrema direita, natural de Corumbá, Ovando filiou-se ao PPS aos 14 anos. Posteriormente, foi filiado ao PSC, PSL e União Brasil.

Apesar de médico, durante a Pandemia de Covid-19, Ovando esteve ao lado de negacionistas defendendo o famigerado tratamento precoce a Covid-19 e o uso da ivermectina e cloroquina, produtos fármacos dos quais Bolsonaro virou 'garoto propaganda'.

Adriane Lopes, Tereza Cristina, o presidente Nacional do PP, senador Ciro Nogueira e o deputado federal e vice de Adriane, Luiz Ovando. Foto: Tero Queiroz

Com a escolha de Ovando, Adriane Lopes conseguirá ir para a corrida eleitoral com chapa pura. A expectativa é que Ovando, eleito Deputado Federal em 2018 com 50.376 votos, consiga levar votos para Adriane.

Além dos pepistas, também terão chapa pura:

A deputada federal Camila Jara (PT), que tem como vice o ex-governador e deputado estadual Zeca do PT;

A professora e ex-superintendente da Sudeco, Rose Modesto (União Brasil), que tem como vice Roberto Oshiro;

Beto Figueiró (Novo), que tem como vice Cinthya Duailibi;

Ubirajara Martins (DC), que tem como vice João Faria.

Os candidatos que não terão chapa pura são: