Pesquisa aponta vitória de Gordo da Tigre em Caarapó

Nova pesquisa, divulgada nesta quarta-feira, pelo Instituto Ranking, mostra que o atual vice-prefeito e candidato a prefeito, Leonidas Ignácio, conhecido como “Gordo da Tigre” (PP), deve vencer as eleições municipais em Caarapó contra a candidata do PL, Professora Lurdes. Faltando 4 dias para eleição, o candidato progressista tem 14% à frente da adversária.

Pesquisa registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o nº MS-05719/2024, o Instituto Ranking Brasil Inteligência realizou, no período de 25 a 30 de setembro deste ano, junto a 500 moradores de Caarapó (MS), com 16 anos ou mais de idade, a segunda pesquisa de intenção de votos para a Prefeitura Municipal nas eleições 2024, tendo intervalo de confiança de 95% e uma margem de erro de 4,86%, para mais ou para menos.

ESPONTÂNEA

Na pesquisa espontânea, Gordo da Tigre está na frente, com 44% das intenções de votos, sendo que na anterior, realizada em setembro, o percentual foi 35%, seguido pela Professora Lurdes, com 30%, sendo que na anterior o percentual foi 15%, enquanto 26% não sabem ou não responderam, sendo que na anterior o percentual foi 49%.

Foto: Divulgação

ESTIMULADA

No levantamento estimulado, Gordo da Tigre também lidera, com 48% das intenções de votos, sendo que no anterior o percentual foi 45%, enquanto a Professora Lurdes vem em seguida, com 34%, sendo que no anterior o percentual foi 22%, e 18% dos entrevistados não sabem ou não responderam, sendo que no anterior o percentual foi 33%.

Foto: Divulgação

REJEIÇÃO ESTIMULADA

No quesito rejeição estimulada, a Professora Lurdes está na frente, com 17%, sendo que na pesquisa anterior o percentual foi 15%, enquanto Gordo da Tigre vem logo atrás, com 13%, sendo que na anterior o percentual foi 10%, e 70% dos entrevistados não sabem ou não responderam, sendo que na anterior o percentual foi 75%.