Pesquisa de prestigiada consultoria argentina aponta Lula como o presidente mais popular na América

O bolsonarismo e a extrema-direita, ligados como irmãos siameses, já não conseguem dissimular o desconforto causado pelos levantamentos recentes sobre avaliações de governo, popularidade e até influência nas eleições. É que, ultimamente, estas consultas trazem resultados favoráveis ao presidente Lula (PT), tanto em pesquisas no território brasileiro como em país estrangeiro.

No início desta semana, a CB Consultoria Opinión Pública, da Argentina, divulgou uma pesquisa apontando Lula como o presidente mais popular da América Latina. A empresa tem crédito e peso amplamente reconhecidos e está classificada entre as pesquisadoras mais eficientes no continente.

Para apurar o ranking, a CB fez entrevistas em 10 dos 12 países sul-americanos – as exceções são Suriname e Guiana – entre 16 e 20 de julho. Com 53,6% de imagem positiva, Lula é o melhor presidente da América do Sul. Em segundo está o argentino, Javier Milei, com 52,1%, enquanto o terceiro, Daniel Noboa, do Equador, tem 54,3%. Os demais ficam abaixo dos 50%. No Brasil, foram ouvidas 1.471 pessoas maiores de 18 anos. Os números mostram um crescimento de 2,3 pontos percentuais na imagem positiva de Lula, em comparação com o mês anterior.

PESOS NA BALANÇA

No entanto, apesar de chatear quem torce contra, a pesquisa colocando Lula como o melhor presidente latino não é o motivo maior das preocupações de Bolsonaro e os seus. Os institutos mais importantes do Brasil sinalizam que os dois protagonistas desta polarização devem exercer alguma influência na escolha dos eleitores em expressivo número de cidades, em especial as maiores. E por enquanto o influencer que está à frente é o petista.

De acordo com o DataFolha, em Belo Horizonte 53% dos eleitores não votariam em um candidato apoiado por Lula e 60% rejeitam um nome com apoio de Bolsonaro. É um empate técnico, porque a margem de erro na capital mineira é de quatro pontos percentuais, para mais ou para menos.

SÃO PAULO

Na capital paulista, após 1.092 entrevistas entre 02 e 04 deste mês o instituto aferiu que 45% não votariam de jeito nenhum em um candidato apoiador por Lula e 65% rechaçam um de Bolsonaro. Mas há outro dado significativo para o PTR: 23% votariam, com certeza, em um candidato apoiado por Lula e 16% num apoiado por Bolsonaro.

Neste mosaico se encaixam as intenções de voto apuradas pela 100% Cidades, em parceria com a Futura Inteligência, e divulgadas pela revista Exame. Na consulta, o deputado federal e pré-candidato à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL), que tem o apoio de Lula, lidera a corrida com pequena margem (24,2%), dentro dos limites do empate técnico.

Pré-candidato à reeleição, o prefeito, Ricardo Nunes (MDB), que se aliou a Jair Bolsonaro, está com 20,4%. A pesquisa, registrada no TSE, ouviu 1.000 pessoas entre os dias 24 e 25 de junho. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.

Em Sampa, Bolsonaro é esperança de Paes para a reeleição | Foto O Globo

RIO E RECIFE

No Rio de Janeiro, a rejeição de Bolsonaro também é maior que a de Lula: 57% não votariam em um candidato apoiado pelo ex-presidente e 46% votariam em um apoiado pelo petista. Foram ouvidos 840 eleitores entre 02 e 04 de julho. Outros 14% de eleitores cariocas dizem que votariam com certeza em um candidato apoiado por Lula e 20%, em um apoiado por Bolsonaro - empate técnico, pois a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Entretanto, o deputado federal Alexandre Ramagem (PL), lançado e carregado por Bolsonaro, despencou fragorosamente em todas as pesquisas, sobretudo depois do escândalo da arapongagem na Agência Brasileira de Inteligência (ABI). Ele continua sendo pressionado a renunciar e permitir sua substituição. Enquanto isso, o prefeito Eduardo Paes (PSD), apoiado pelo presidente petista, vem ampliando a diferença sobre a concorrência.

Em Recife, Lula goza da maior vantagem como cabo eleitoral em relação a Bolsonaro entre as quatro capitais pesquisadas: a rejeição ao apoio do presidente é de 38%, ante 67% do antecessor, enquanto 28% votariam com certeza em um candidato do petista e 16% atenderiam o chamado bolsonarista. Foram entrevistados 616 eleitores de 02 a 04 de julho.