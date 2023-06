PF acha documento pró-golpe em celular de Mauro Cid

A Polícia Federal (PF) encontrou no celular do tenente-coronel Mauro Barbosa Cid, uma minuta de decreto de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), documento que tinha a função de orientar militares a participar de um eventual golpe de estado. Cid, que está preso desde 3 de maio, é ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL).

De acordo com informações divulgadas nesta 4ª. feira (7.jun.23) pelo jornal O Globo, no celular de Cid também foram encontradas mensagens que revelam que pessoas próximas a Bolsonaro estariam reunindo ‘estudos e documentos’ afim de, em caso de golpe, fornecer suporte jurídico aos militares.

A PF, no entanto, não revelou se Cid encaminhou a sugestão de GLO ao celular de Bolsonaro, mas, de acordo com a Carta Capital, os investigadores trabalham com a hipótese de que após a elaboração da minuta, a intenção do grupo era pôr em prática a intervenção sugerida no documento encontrado na casa do ex-ministro Anderson Torres. De acordo com o documento, Bolsonaro ganharia poderes de interventor no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em um 'estado de defesa'.

Recentemente, o MS Notícias falou sobre a prisão de Mauro Cid em investigação de dados falsos em cartões de vacinação contra a Covid-19.