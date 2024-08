PL denuncia Maico Doido por bater e destruir suposto "carro do sexo"

O Partido Liberal (PL) enviou uma denúncia ao Ministério Público Estadual (MPE) contra o prefeito de Paranaíba, Maycol Queiroz, mais conhecido como Maico Doido (PSDB), por ele bater e danificar um carro da prefeitura, supostamente apelidado de "carro do sexo".

De acordo a denúncia, no dia 28 de julho desse ano, Maico participou de um evento particular na cidade e, embriagado, teria deixado a festa acompanhado de uma servidora pública. Supostamente alcoolizado, Maico se envolveu em um acidente e destruiu um Chevrolet TrailBlazer, ano 2019, pertencente à Prefeitura Municipal de Paranaíba.

Conforme a denúncia, o acidente ocorreu porque Maico teria sido perseguido pelo marido da servidora e uma acompanhante, que estavam com o prefeito no "carro do sexo". E durante a perseguição, o Chevrolet TrailBlazer colidiu contra a placa de entrada da Fazenda Bela Olinda, de propriedade do seu ex-aliado e agora rival político, o deputado bolsonarista João Henrique Catan (PL).

Catan publico um vídeo nas redes em que diz que apurou que o veículo oficial que destruiu a placa de sua fazenda, foi encontrado coberto e danificado na concessionária Chevrolet Perkal, em Campo Grande, distante 400 quilômetros de Paranaíba. Eis o vídeo:

Na denúncia, o PL mencionou a existência de um possível vídeo que registraria o momento do acidente e a presença do prefeito no local. No entanto, o veículo não foi registrado em boletins de ocorrência ou comunicado oficialmente à Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal.

Ao longo da denúncia, o partido bolsonarista criticou as autoridades policiais, pela falta de registros oficiais e a aparente tentativa de ocultação do acidente e do veículo. Diante disso, o partido cobrou que o MPE instaure uma investigação completa. Entre as acusações estão o uso indevido do veículo oficial e possível embriaguez ao volante, o que configura, segundo o partido, uma violação da Lei de Improbidade Administrativa.

O PL solicitou ao MPE que apure todos os fatos, convoque os envolvidos para prestar depoimentos, e determine o retorno do veículo para realização de perícia. Caso sejam confirmadas irregularidades, o partido pede a aplicação das sanções previstas pela legislação, incluindo possíveis penas por improbidade administrativa e crimes de responsabilidade.

Em resposta, o prefeito Maico não comentou sobre o acidente e a denúncia até o fechamento desta matéria.

Andrew Robalinho, líder do prefeito na Câmara, afirmou que o carro está sendo consertado às custas pessoais do prefeito e negou que haja qualquer problema com o uso do veículo em eventos pessoais. Sobre a alegada embriaguez, Robalinho desqualificou as acusações como "politicagem rasteira".