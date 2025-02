Por politicagem, PL rejeita homenagens do vereador Landmark

Na sessão ordinária de quinta-feira, 27 de fevereiro, o vereador Landmark Rios apresentou três moções de congratulação em reconhecimento aos serviços prestados por importantes figuras de Mato Grosso do Sul nas áreas de educação, agricultura familiar e saúde pública. Contudo, a bancada do Partido Liberal (PL) votou contra todas as moções propostas.

As homenagens foram direcionadas a Thiago de Oliveira Borges, destacado por sua atuação nas áreas de educação, meio ambiente e desenvolvimento econômico; Paulo Roberto (Paulinho do Incra), reconhecido pelo trabalho em prol da agricultura familiar e do desenvolvimento rural; e o médico Ronaldo de Souza Costa, pelo seu compromisso com a saúde pública e fortalecimento do SUS em Mato Grosso do Sul.

Ao justificar o voto contrário, o vereador Rafael Tavares, líder do PL, disse que Ronaldo de Souza Costa teria feito "política em cima das mortes por Covid", e, portanto, não merecia ser reconhecido. Já as moções para Thiago Borges e Paulinho do Incra foram rejeitadas por Tavares com o argumento de que se tratavam de ‘indicações do PT’.

Líder do PT na Câmara, o vereador Jean Ferreira, criticou a postura do PL. "Quem deixou de fazer política foi o presidente Bolsonaro, que tem mais de 700 mil mortes nas costas e um governo negacionista", em referência ao manejo da pandemia pelo ex-presidente.

Em resposta ao PL, Landmark reafirmou a importância de reconhecer o trabalho dessas figuras, que têm contribuído diretamente para a melhoria da vida dos sul-mato-grossenses.

"Essas moções são um reconhecimento justo ao trabalho incansável de pessoas que dedicam suas vidas ao serviço público. É necessário que haja o reconhecimento do trabalho sério e competente daqueles que se destacam em suas áreas. Todos merecem nosso respeito e agradecimento", afirmou o vereador.