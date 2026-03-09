Prefeita demite secretÃ¡rio Sandro BenitesÂ acusado de violÃªncia domÃ©stica

A prefeita Adriane Lopes (PP) demitiu Sandro Trindade Benites (o Sandro Benites), do comando da Fundação Municipal de Esportes (Funesp) nesta 2ª feira (9.mar.26), após denúncias de violência doméstica contra uma mulher. A vítima obteve medida protetiva deferida pela Justiça.

A saída de Benites foi publicada no Diário Oficial de Campo Grande no início da tarde (leia abaixo). O documento registra a revogação da designação a pedido, indicando que a decisão partiu do próprio secretário.

Constam duas revogações: uma referente ao cargo de diretor-presidente da Funesp e outra relacionada à função de Atividades de Assistência e Assessoramento Superior na prefeitura.

Em nota, a administração municipal informou que Benites solicitou o desligamento para “esclarecer fatos de caráter pessoal”. O texto completo diz:

"A Prefeitura de Campo Grande informa que o diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Sandro Benites, solicitou nesta segunda-feira, 9 de março, seu desligamento do cargo, para que possa dedicar-se a esclarecer fatos de caráter pessoal".

O comando interino da Funesp passa a ser exercido por Maicon Luiz Mommad, que já assinou atos administrativos nesta 2ª feira como diretor-presidente em exercício.

AGRESSOR DE MULHER

Uma mulher registrou boletim de ocorrência no sábado (7.mar.26), relatando violência psicológica. Ela pediu medida protetiva contra Benites com quem mantinha um relacionamento extraconjugal há seis anos.

O juiz plantonista José Henrique Neiva de Carvalho e Silva analisou o caso e considerou que havia indícios suficientes de materialidade e autoria. A medida protetiva foi deferida, proibindo que Benites se aproxime ou mantenha contato com a vítima, familiares e testemunhas.

O descumprimento da ordem judicial pode resultar em prisão preventiva do secretário.

Até o fechamento desta reportagem, a equipe não conseguiu contato com Sandro Benites para comentar as acusações. O espaço permanece aberto para manifestação.