Prefeita lança construção de Hospital Municipal de R$ 210 milhões

Em um evento realizado nesta 2ª.feira (1.jul.24), quadra do Parque Ayrton Senna, no Bairro Aero Rancho, um dos mais populosos da capital sul-mato-grossense, a prefeita Adriane Lopes (PP) fez o lançamento da licitação para a construção do Hospital Municipal.

Anunciado há quase dez meses, o empreendimento que custará cerca de R$ 210 milhões e a prefeitura fala em investir mais R$ 80 milhões em mobiliário para garantir o pleno funcionamento das instalações.

O projeto envolve a modalidade "built to suit", que se traduz do inglês como "construído para servir", onde a prefeitura estabelece um contrato com a empresa construtora para erguer e manter o edifício. A empresa será responsável não apenas pela construção do complexo na Rua Augusto Antônio Mira, Bairro Chácara Cachoeira, mas também pela administração e manutenção por um período inicial de 20 anos após a conclusão.

A estrutura do hospital ocupará uma área de 14,9 mil metros quadrados e estará equipada para oferecer atendimento exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Entre os serviços disponíveis, destacam-se 250 leitos de urgência e emergência, 25 salas de diagnóstico, 10 salas de centro cirúrgico e uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Segundo a prefeitura, o hospital deverá realizar mensalmente aproximadamente 1,5 mil internações, mil cirurgias, 2,5 mil atendimentos de pronto-socorro, 13,5 mil consultas médicas e 13,5 mil exames de imagem, atendendo assim às demandas crescentes da população local por cuidados de saúde.

Durante seu discurso nesta manhã, a secretária Municipal de Saúde, Rosana Leite, enfatizou a importância do modelo de financiamento adotado. "Essa modalidade, que é o BTS, permite que comece a pagar a obra a partir da entrega", explicou Rosana, comparando o modelo com iniciativas semelhantes em outras regiões do país.

Com prazo estimado de entrega até julho de 2026, o projeto agora segue para o processo licitatório, com expectativa de que o projeto executivo seja entregue em 90 dias e a construção concluída em 240 dias após a aprovação. A iniciativa visa suprir uma demanda crucial por infraestrutura de saúde pública em Campo Grande, seguindo diretrizes estabelecidas no Plano Municipal de Saúde desde 2014.