Presidente Lula inicia reuniões da Cúpula do G20 no Rio de Janeiro

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, dará início nesta segunda-feira, 18, às reuniões da cúpula das 20 maiores economias do mundo (G20), no Rio de Janeiro.

Lula receberá chefes de Estado e líderes globais para dois dias de debates, com destaque para a luta contra a fome e a pobreza, temas centrais da agenda.

A primeira atividade do dia ocorre às 8h40, com o presidente cumprimentando os líderes do G20.

Às 10h, ele participará do lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza.

Em seguida, às 10h30, o presidente estará na primeira sessão da reunião de líderes do G20, que terá como tema central o combate à fome e à pobreza.

Às 14h10, Lula se reunirá com os demais líderes para a foto oficial da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza.

Logo após, às 14h30, começa a segunda sessão do dia, com a discussão sobre a reforma das instituições de governança global.

Às 18h, Lula e a primeira-dama, Janja, receberão oficialmente os chefes de delegações para uma recepção no Rio.

Ainda está prevista para hoje uma reunião bilateral entre Lula e o presidente da França, Emmanuel Macron, que havia sido originalmente agendada para domingo, 17, mas foi remarcada devido a atrasos nas reuniões.

As discussões do G20 seguem também na terça-feira, 19, com uma agenda de temas globais essenciais para as economias do planeta.