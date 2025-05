Presidente Lula vai demitir ministra sul-mato-grossense, diz site

Fontes do Palácio do Planalto informaram ao Brasil de Fato que haverá mudança no comando do Ministério das Mulheres.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comunicou à atual ministra, Cida Gonçalves, que ela deixará o cargo nos próximos dias.

Para o lugar de Cida, foi convidada a ex-ministra do Desenvolvimento Social, Márcia Lopes, que ocupou o cargo entre 2010 e 2011.

Segundo a apuração, Márcia Lopes aceitou o convite feito pelo presidente.

Ela deve viajar a Brasília na próxima segunda-feira (5) para tratar da nomeação.

A expectativa é que a posse e oficialização do novo comando ocorram no mesmo dia.

O governo ainda não divulgou publicamente os motivos da mudança.