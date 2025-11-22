Prisão de Bolsonaro interrompe matéria sobre 'arroto de gado' (vídeo)

A prisão preventiva de Jair Bolsonaro (PL), determinada pelo Supremo Tribunal Federal e cumprida pela Polícia Federal na manhã deste sábado (22.nov.2025), ganhou um toque involuntariamente cômico: o plantão da TV Globo interrompeu uma reportagem do Globo Rural sobre emissões de gases do gado, incluindo o uso de tubos de PVC para reduzir arrotos bovinos.

A coincidência não passou despercebida. Enquanto Bolsonaro era conduzido pela PF, o som do campo rural e o tema da matéria criaram uma ironia semiótica impossível de ignorar, transformando a notícia em meme instantâneo nas redes sociais.

Para muitos, o episódio funcionou como metáfora visual: o fim da folia de Bolsonaro, anunciado ao som de arrotos e ciência agrícola. E o mugido da sua turma, apelidada de "gadaiada" — por segui-lo cegamente. Assista: