Radicais pró-Trump podem tentar insurgência contra a democracia nos EUA

O último dia de votação (7.out.24) nas eleições presidenciais dos Estados Unidos ocorre sob um clima de tensão e incerteza, após uma campanha repleta de episódios de violência política, uma tentativa de assassinato e uma reviravolta no Partido Democrata que alterou o rumo da disputa.

Com mais de 78 milhões de votos já registrados, as pesquisas apontam para uma disputa acirrada entre Kamala Harris e Donald Trump, com ambos os candidatos ainda firmemente no páreo. A eleição está particularmente indefinida nos sete estados-chave, que continuam sendo decisivos para o resultado final.

Mais do que uma simples disputa eleitoral, a eleição de 2024 tornou-se uma batalha existencial para o futuro da democracia americana. A expectativa de que os dois candidatos – com visões diametralmente opostas sobre o futuro do país – estejam cada vez mais polarizados é palpável. Para muitos, o confronto é uma luta sobre a identidade e o rumo da nação. Essa divisão é refletida também nas preocupações sobre a violência pós-eleitoral, com relatos de um grande movimento de apoio a Trump, preparado para questionar a legitimidade do pleito caso o ex-presidente perca.

Um levantamento do New York Times revelou que uma rede organizada de republicanos tem se mobilizado em canais no Telegram, com mais de 500 mil membros, para contestar os resultados e interferir no processo eleitoral. As mensagens analisadas indicam que, independentemente do veredito, o clima de incerteza pode levar a desordem e caos, caso a derrota de Trump seja confirmada.

De acordo com o Washington Post, as pesquisas mais recentes apontam uma disputa equilibrada nos estados-pêndulo, com Kamala Harris liderando por margens estreitas em estados como Michigan, Wisconsin e Nevada. No entanto, sua vantagem na Pensilvânia diminuiu, enquanto Trump segue à frente em Arizona, Geórgia e Carolina do Norte. A Pensilvânia, com seus 19 votos no Colégio Eleitoral, tornou-se o principal foco de atenção dos dois candidatos na reta final da campanha. Kamala Harris passou o último dia de sua campanha no estado, enquanto Trump também fez comícios na região.

A contagem dos votos, como é tradicional, não será imediata. Com o crescente número de eleitores votando por correio, a verificação das cédulas pode levar dias. A expectativa é que o resultado final seja conhecido até sábado, dependendo da rapidez com que os estados decidam suas apurações. Hoje, os primeiros resultados serão divulgados logo após o fechamento das urnas em estados como Geórgia e Carolina do Norte, por volta das 19h30 (horário local), com a expectativa de que as primeiras projeções sejam feitas até à meia-noite.

Em Dixville Notch, uma pequena cidade de New Hampshire, o primeiro resultado já foi registrado: um empate entre Kamala Harris e Donald Trump, refletindo o cenário de incerteza que predomina em todo o país.

A situação é tensa. Para o analista político Stephen Collinson, "os eleitores estão diante de uma eleição que pode transformar profundamente o país e o mundo, gerando temores em ambos os lados sobre o impacto que a derrota de seu candidato teria em seu modo de vida".