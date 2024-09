Recepção e carreata pela vitória no Tribunal empolgam apoiadores de Carlos Bernardo

Uma das maiores carreatas na história das campanhas eleitorais de Ponta Porã percorreu ontem (24.set.24), algumas das principais vias públicas na área urbana. Com autorização legal, cerca de 450 carros e motocicletas formaram uma fileira de cerca de 02 km, portando bandeiras do candidato a prefeito Carlos Bernardo (PDT) e do 12, o número de seu partido.

Foto: Divulgação

A manifestação foi convocada para celebrar a decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/MS), que no dia anterior manteve a candidatura de Carlos Bernardo (PDT), derrubando uma decisão de primeiro grau que o tornava inelegível. Familiares do pedetista e a candidata a vice-prefeita, Nedy Lonato (PT), participaram do ato, que transcorreu organizado, com um clima de alegria e empolgação.

“Temos uma motivação ainda mais forte, a confiança renovada, pois nossos adversários vinham apostando na desmobilização da campanha e dos nossos apoiadores. Não conseguiram isto um segundo sequer”, frisou o candidato. “Respeitamos as decisões do tribunal, mas não interrompemos a campanha porque a lei nos dá respaldo. E isto foi ratificado no julgamento de ontem, convalidando a candidatura”, completou Carlos Bernardo.

Foto: Divulgação

Para Nady Lobato, a decisão do TRE precisou ser comemorada com esta calorosa empolgação porque foi uma resposta às provocações que os apoiadores de Carlos Bernardo vinham sofrendo. “Éramos provocados o tempo todo. Diziam que nossa chapa era inelegívele não adiantava recorrer. Não entramos neste jogo, fizemos o que era para ser feito, continuamos a campanha, levando e debatendo propostas, acreditando sempre na justiça. E vencemos”, exultou.

Foto: Divulgação

TENDÊNCIA POSITIVA

Para as grandes lideranças estaduais que estão com Carlos Bernardo e Nady a decisão do tribunal é um endosso maiúsculo da legitimidade das candidaturas e acrescenta um aquecimento muito especial para os últimos dias antes de 06 de outubro.

“Há energia de sobra, vontade, garra e confiança na vitória. Tudo isso se renovou agora e trouxe para todos nós a certeza de que Ponta Porã votará pela mudança”, afirmou o deputado federal Vander Loubet (PT), líder dos parlamentares de Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional. Vander disse que já consolidou com o presidente Lula as pautas mais significativas dos pontaporanenses, apresentadas por Carlos Bernardo.

Da mesma forma, a deputada federal Camila Jara e os três deputados estaduais (Zeca do PT, Gleice Jane e Pedro Kemp) garantiram apoio integral a todas as demandas que Ponta Porã encaminhar por meio de Carlos Bernardo. “A questão de eleger Carlos Bernardo e Nady não é somente a vitória de duas candidaturas. É muito mais, é a vitória mudancista, a transformação que se mostra viável com quem quer ver a sua cidade livre do marasmo gerencial e da falta de soluções para os problemas mais simples, como a falta de um comprimido de Dipirona no posto público de saúde”, enfatizou.