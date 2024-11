Riedel e governo Lula selam aliança pela erradicação da evasão escolar

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), recebeu um broche entregue numa caixinha semelhante a de uma aliança (foto da capa), pelo Ministro da Educação, Camilo Santana, durante a cerimônia de entrega de R$ 505 milhões em investimentos para a educação, realizada nesta 4ª feira (13.nov.24) no Campus do Instituto Federal (IFMS) de Campo Grande.

A cerimônia contou com a presença de deputados federais, estaduais, vereadores e outras autoridades locais e federais, como mostramos aqui.

Durante seu pronunciamento, o governador agradeceu o presidente Lula (PT) por verdadeiramente investir na educação.

Eduardo Riedel e Camilo Santana. Foto: Tero Queiroz

O chefe do Executivo estadual teceu muitos elogios à bancada federal, coordenada pelo deputado Vander Loubet (PT): “Nós somos pequenos, um estado com oito deputados federais, três senadores, um estado de baixa população. Mas não existe bancada federal mais comprometida com o estado do que a do Mato Grosso do Sul", afirmou.

Governador Eduardo Riedel recebe reconhecimento do ministro Camilo Santana pelo trabalho conjunto com o governo federal em prol da educação de MS. Foto: Tero Queiroz

Assim como a prefeita Adriane Lopes (PP) e o ministro que o antecederam no discurso, o governador enfatizou a importância da colaboração entre as esferas estadual e federal para garantir investimentos essenciais para o estado, como os destinados à educação. "É grande ao nosso coração que o Mato Grosso do Sul tenha a bancada que mais abriga recursos em investimentos. 69% das vendas de bancada são para investimentos. 43% para investimentos em estruturas absolutamente fundamentais para o estado. E aqui a nossa gratidão, Vander, Camila, Geraldo, em nome de vocês, a nossa gratidão pela maturidade de pensar no Mato Grosso do Sul, acima de qualquer coisa", afirmou, se referindo aos parlamentares federais presentes Camila Jara e Geraldo Resende, além do coordenador.

Eduardo Riedel (PSDB) assina a autorização para o repasse de R$ 28 milhões ao Hospital Universitário da UFGD, que expandirá a Unidade de Crianças e Mulheres, atendendo 34 municípios da região. Foto: Tero Queiroz

A educação foi uma das principais pautas do discurso de Riedel. "Quando a gente senta com cada município, define o que é a prioridade, não só em infraestrutura, mas em política pública. E a educação está no centro da prioridade desse estado", disse, destacando as parcerias entre o governo estadual e os prefeitos. Ele mencionou programas como o "Alfabetiza MS (MS Alfabetiza)" e "Matemática MS ( MS Matemática)", que têm sido implementados em colaboração com os municípios para melhorar o aprendizado dos estudantes.

Ao abordar os avanços na educação estadual, Riedel destacou a expansão do ensino integral. "Nos colocamos a educação no centro das prioridades. E de lá para cá, a gente vem evoluindo de maneira a ter talvez uma das maiores coberturas do Brasil em rede, em ensino integral", sustentou. Ele mencionou que 62% das 348 escolas do estado oferecem ensino integral e que, no próximo ano, serão abertas 12 mil novas vagas no ensino fundamental.

A medida, segundo o ministro, ajudará na erradicação da evasão escolar, em alta no estado.

Governador durante discurso no pátio do IFMS em Campo Grande (MS). Foto: Tero Queiroz

Riedel também falou sobre os investimentos em infraestrutura nas escolas estaduais, como a instalação de fibra ótica, que permitirá a implementação de lousas digitais. "Nessas 348 escolas, nós estamos chegando com fibra óptica, ministro. Uma revolução dentro das escolas. Porque ela vai proporcionar lousa digital, tecnologia, para que vocês estejam atualizados dentro desse mundo que estamos vivendo hoje", afirmou.

O governador expressou sua gratidão ao governo federal pelo apoio ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, que teve sua capacidade de atendimento ampliada. “Obrigado ao presidente Lula por estar investindo no Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, por estar hoje aqui ampliando o Pé-de-Meia”, disse, destacando que o número de alunos atendidos pelo IFMS aumentou de 27 mil para 39 mil, com a meta de chegar a 43 mil.

O governador celebrou o empenho do presidente Lula em investir no estado de Mato Grosso do Sul. Foto: Tero Queiroz

Riedel concluiu seu discurso agradecendo a todos os presentes e reafirmando o compromisso do governo com a educação e o desenvolvimento do estado. "O futuro dele está aqui sentado na nossa frente hoje. Oportunidade de trabalho. Vocês passando por uma rede estadual de ensino. Pelo Instituto Federal. Pelas nossas universidades. Eu não tenho dúvida alguma, Camila, que nós teremos oportunidade para oferecer para vocês", concluiu.