"Vamos precisar do governo federal para transformar vidas", diz Adriane Lopes

A prefeita de Campo Grande (MS), Adriane Lopes (PP), fez um discurso enfático sobre os avanços da educação e a importância das parcerias entre os governos federal, estadual e municipal durante a cerimônia de entrega de R$ 505 milhões em investimentos para o setor educacional, realizada nesta 4ª feira (13.nov.24) na Capital sul-mato-grossense.

Como mostramos aqui, o evento contou com a presença do Ministro da Educação, Camilo Santana, dos deputados federais Vander Loubet e Camila Jara (PT), do governador Eduardo Riedel (PSDB), e das reitoras Elaine Borges Monteiro Cassiano (IFMS) e Camila Ítavo (UFMS), entre outras autoridades. A cerimônia teve como foco o fortalecimento da educação em Mato Grosso do Sul.

Em seu discurso, Adriane destacou a capacitação de jovens para a Rota Bioceânica, argumentando que para que projetos assim sejam realizados, a Capital precisará do apoio dos governos estadual e federal. “Ali na entrevista, o senhor também ouviu, nós capacitamos 10 mil jovens em um ano para a Rota Bioceânica, mas esse desafio é gigantesco e nós vamos precisar sim do governo estadual, do governo federal, para que esse grande projeto de desenvolvimento econômico transforme vidas e gere oportunidades na nossa capital e no nosso estado de Mato Grosso do Sul", afirmou.

Adriane Lopes durante discurso no IFMS. Foto: Tero Queiroz

Adriane seguiu seu discurso defendendo que na sua gestão houve avanços na educação de cidade, celebrando assim a presença do chefe do MEC. “É um prazer imenso recepcionar em Campo Grande, tendo em vista que nesses dois anos e meio como prefeita, a minha prioridade foi educação. Hoje, em Campo Grande, temos 112 mil alunos matriculados na rede pública municipal. É um número muito expressivo", apontou.

O ministro Camilo Santana foi recepcionado por políticos de diversas legendas na capital sul-mato-grossense. Foto: Tero Queiroz

E acrescentou realizando agradecimentos: “Seja muito bem-vindo com toda a coletiva. Campo Grande o recebe de braços abertos para novas parcerias e avanços. Obrigada, reitor Elaine, obrigada, governador, e contem conosco. Que Deus abençoe um excelente dia. E seja bem-vindo a Campo Grande", disse.

A prefeita ressaltou ainda que, na sua visão, os investimentos em educação são essenciais para garantir o desenvolvimento de todos, não só a nível local, mas também estadual e nacional. “Eu tenho certeza que todo investimento feito na educação é pensando no futuro da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país”, declarou.