Riedel entrega escola de R$ 7,1 milhões para campo-grandenses

O governador Eduardo Riedel (PSDB) entregou nesta 2ª.feira (13.mar.23), a Escola Estadual Maria Eliza Bocayúva, na Vila Margarida, em Campo Grande (MS). A unidade passou por uma reforma de R$ 7,1 milhões, que durou dez meses.

Conforme o governo, a unidade agora é 100% acessível, com proteção a incêndio e pânico, proteção contra descargas atmosféricas e vigilância sanitária. Além da reinauguração, foram entregues kits escolares. Veja abaixo.

A obra milionária teve substituição da cobertura, revestimentos de pisos, esquadrias, pintura geral interna e externa, instalações elétricas, serviços hidrossanitários e águas pluviais, adequação de calçadas internas e externas e demais adequações necessárias ao atendimento da comunidade discente.

Fachada da E.E Maria Eliza Bocayuva. Foto: Saul Schramm

Do valor total, R$ 539,1 mil foram usados para compra de fogão e forno industrial, processador de alimentos, aparelhos de ar-condicionado, mesas para professores e conjunto escolares.

Governador usa espaço 100% acessível da E.E Maria Eliza Bocayuva. Foto: Saul Schramm

Durante a entrega, o secretário estadual de Educação, Hélio Queiroz Daher, pediu que os estudantes ajudem a preservar o ambiente. “A participação dos alunos no dia a dia da escola é fundamental. Por isso é importante que eles saibam que o prédio reformado é para eles usufruírem e também cuidarem. Entregar um prédio é entregar dignidade e em estar aos nossos estudantes e profissionais da educação”, pediu a todos que se concentraram na quadra de esportes nesta manhã.

O secretário estadual de Educação, Hélio Queiroz Daher. Foto: Téo Pini de Oliveira

O governandor iniciou seu discurso prestando homenagem às quatro mulheres vítimas de um acidente fatal na BR-163 ocorrido na noite da 6ª.feira (9.mar). O gestor disse que seu domingo foi triste e que o ambiente escolar lhe trouxe ainda mais de reflexão sobre a vida: "A educação é o maior ativo que temos", considerou.

Riedel fala à alunos durante a entrega da Escola Estadual Maria Eliza Bocayúva. Foto: Saul Schramm

"Estaremos absolutamente comprometidos com a causa da educação. O Estado não pode abrir mão de buscar a excelência. Não tem varinha mágica para isso. Vocês que vão conduzir esse Estado nos próximos anos. Sintam-se privilegiados de estudarem aqui", disse Riedel aos estudantes.

A nova unidade atende 300 alunos do 6° ano do ensino fundamental ao 3° ano do ensino médio.

A unidade educacional é de ensino integral. Foto: Saul Schramm

Diretora da escola, Adriane Lopes Leão não escondeu a felicidade em ver seu lugar de trabalho tão modificado. Ela conta que começou a pleitear junto ao Governo do Estado em 2016 a reforma e agora que a vê concretizada o sentimento é um só: gratidão.

“É um momento de muita alegria. Uma conquista que semeei em 2016, na minha primeira gestão, e hoje colher esse fruto é só gratidão mesmo. Gratidão a Deus, aos parceiros, aos alunos que permaneceram conosco e aos pais que confiaram no nosso trabalho”, disse.

Os alunos também comemoram as mudanças, inclusive o fato da escola — desde 2022 — oferecer o ensino em tempo integral. “Eu entrei no 1° ano, em 2021 e de lá pra cá muita coisa mudou. A escola passou a ser de autoria, com novos projetos. Melhorou a estrutura física, com essa reforma. Iniciando o ano letivo aqui no prédio novinho, a gente sente que melhora tudo”, disse João Vitor Silva, aluno do 3° ano do ensino médio.

LUTA PELA VERBA

O deputado federal Vander Loubet (PT), disse que desde 2019, a bancada federal e o Governo do Estado têm destinado recursos para as obras na escola. "As melhorias feitas vão ajudar a melhorar a condição oferecida aos estudantes, o que com certeza pode se refletir na qualidade do ensino e das atividades desenvolvidas pelos professores", disse Vander. Veja um vídeo do parlamentare enviado à reportagem:

ENTREGA DE UNIFORMES

Riedel também entregou kits escolares ao alunos da E.E Maria Eliza Bocayuva. Foto: Saul Schramm

Também foram entregues aproximadamente 650 uniformes — duas camisetas para cada estudante e uma bermuda para cada aluno do ensino fundamental — e 300 kits de materiais escolares.

A solenidade de entrega da reforma reuniu ainda os secretários Eduardo Rocha (Casa Civil), o deputado Gerson Claro (presidente da Assembleia Legislativa), o desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) Luiz Gonzaga Mendes Marques, entre outras autoridades do Estado e da Capital.

Riedel, secretário de Educação Hélio e o presidente da ALEMS Gerson Claro, descerram placa de reinauguração da E.E Maria Eliza Bocayuva. Foto: Saul Schramm

UNIDADES EM REFORMA

Atualmente, em todo o Estado, 70 escolas estaduais passam por algum tipo de intervenção física – de pequenos reparos à reforma geral. A previsão é de que até o mês de maio, 40 obras serão entregues na Capital e no interior.