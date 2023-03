Ultrapassagem: 4 jovens morrem em colisão frontal na BR-163

Quatro mulheres — duas de 28 anos e duas de 29 anos — morreram em acidente de trânsito às 20h da 6ª.feira (10.mar.23), na BR-163, há 3 km da divisa do perímetro de Campo Grande com Jaraguari (MS).

Segundo registro de ocorrência, uma das vítimas é Caroline Peixoto. Ela conduzia um Fiat Argo, tendo como passageira mais 4 amigas. Elas haviam saído da Capital com destino a cidade de Rio Verde (MS).

Quando trafegavam no trecho entre a Capital e Jaraguari, bateram de frente com uma caminhonete conduzida por Wagner Divino, de 45 anos, que vinha no sentido contrário.

Com o impacto, a parte dianteira do Fiat Argo foi completamente destruída. Caroline e uma outra jovem que estava no banco da frente, morreram na hora e seus corpos ficaram presos às ferragens. Das três jovens que seguiam no banco de trás do Argo, apenas uma, de 29 anos, foi resgatada com vida à Santa Casa da Capital.

O condutor da Hilux estava sozinho e também foi levado ao hospital. Não foi informado o quadro de saúde dele no documento oficial e nem os nomes das outras vítimas.

A narrativa inicial apresentada em registro, é a de que Caroline teria tentado fazer uma ultrapassagem em faixa contínua, quando bateu contra a caminhonete de Wagner.

Inicialmente, o caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor — apontando Wagner como suspeito.

E lesão corporal culposa na condução de veículo — apontando a condutora do Fiat Argo como suspeita. O procedimento está na Delegacia de Pronto Atendimento do Centro (Depac) da Capital.

Apesar do relato inicial, a Polícia Civil irá apurar as causas do acidente.