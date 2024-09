Rose Modesto vai à Polícia Federal contra disparo de fake news

Na terça-feira (3.set.24), Rose Modesto, candidata do União Brasil à Prefeitura de Campo Grande (MS), protocolou uma denúncia na Polícia Federal sobre a propagação de fake news contra seu nome nas eleições de 2024.

Em um vídeo gravado em frente à Superintendência da PF na Vila Sobrinho, Modesto expressou seu descontentamento e reafirmou sua condição de "ficha limpa", acusando adversários políticos de financiar ataques virtuais contra ela. “Estou aqui para denunciar os vídeos falsos que estão sendo compartilhados no WhatsApp. Esses ataques são mentiras destinadas a desviar a atenção da minha trajetória e das minhas propostas. Já tenho os números de quem está por trás dessas mensagens e entreguei cópias dos vídeos à Polícia Federal”, declarou.

Ela também mencionou que a investigação está em andamento, após reunião com o delegado encarregado. A candidata ressaltou que a disseminação de fake news é considerada um crime, conforme as diretrizes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que proíbe a divulgação de informações falsas que possam comprometer a integridade do processo eleitoral. Veja:

Os vídeos fakes propagados associam Modesto a esquemas fraudulentos e a acusações de desvio de verbas, além de decisões que ela não tomou enquanto era deputada federal.

A propagação de fake news pode levar a penalidades severas, incluindo prisão, dependendo da natureza dos delitos relacionados à desinformação.

Visando combater a desinformação, a campanha de Rose Modesto disponibilizou um número de WhatsApp para receber denúncias: 67 9834 1620.