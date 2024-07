Rose quer um vice como solução competitiva e sem associação a históricos de fracasso

Com pontuações encorajadoras que a colocam nos primeiros lugares das pesquisas, Rose Modesto (UB) ainda não anunciou quem vai ocupar a vaga de vice-prefeita em sua chapa. Os nomes que até agora vêm sendo citados como possíveis opções, mesmo valorizados pela pré-candidata do União Brasil ainda não dispõem em seus perfis de algumas condições específicas para atender às exigências pré estabelecidas por Rose e pelos estrategistas da direção partidária.

Segundo os critérios politicamente e estrategicamente estabelecidos, é essencial que a candidata ou a sua campanha não ofereça aos adversários qualquer tipo de recorte para ataques desconfortáveis. Assim, o nome que fizer companhia a Rose em sua chapa não precisará, necessariamente, ser um grande puxador de votos. Ser bom ou boa de voto ajuda bastante, mas isto não é o suficiente. Existem outros predicados a preencher para que a imagem da chapa seja revestida de total segurança contra os ataques.

O vice ou a vice de Rose precisa ter indiscutível credibilidade nas suas ações, notadamente aquelas que repercutem na sociedade. Isto inclui, entre outras virtudes, ter ficha limpa e condutas exemplares na política, nos negócios, na profissão e na vida social. De modo algum a chapa de Rose pode estar associada a nomes ou fatos de fracasso pessoal ou empresarial ou a acontecimentos que despertem a desconfiança dos eleitores.

Entre os lastros positivos ideais para um ou uma vice à altura de uma líder política com a envergadura de Rose, destacam-se predicados como a capacidade e a humildade para liderar, ouvir, planejar e aglutinar forças em torno dos projetos políticos e administrativos que serão debatidos durante a campanha. Isto implica ter efetiva e acreditada representatividade social ou corporativa, além de possuir em seu currículo protagonismos vitoriosos em áreas como o empreendedorismo e as delegações públicas.

Apesar disso, já levaram à candidata do União Brasil alguns nomes sem estas qualificações, inclusive de personagem manjada na Capital por suas tentativas de forçar espaços midiáticos, proclamando-se representante de uma categoria que não o engole, minimizando experiências fracassadas no mundo dos negócios e sem mínimos espaços de aproximação com o povo campo-grandense. É um perfil totalmente oposto ao de quem se identifica com as propostas e conceitos que dão impulso decisivo a Rose Modesto para liderar as intenções de voto na Capital.