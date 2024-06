Vander viabiliza recursos da Itaipu para atender Apae de Tacuru

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Tacuru acaba de receber R$ 145 mil da Itaipu Binacional por meio do programa “Itaipu Mais que Energia”. O recurso foi viabilizado pelo deputado federal Vander Loubet, atendendo a pedido da vereadora Cirlene de Jesus de Morais (PT), e será aplicado na implantação de um sistema fotovoltaico para a entidade.

O sistema fotovoltaico, também chamado de usina fotovoltaica, parque solar ou complexo solar, é uma central geradora de energia elétrica, que utiliza placas para transformar a luz do sol em eletricidade.

O presidente e a diretora da Apae de Tacuru, Adão Vieira Silva e Devanilda Josefa Costa, solicitaram à vereadora Cirlene recursos para o funcionamento da entidade, que não tem fins lucrativos e se dedica à inclusão social de pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

Atualmente, a Apae se mantém por meio de uma combinação de fontes de financiamento, incluindo doações e contribuições voluntárias, recursos governamentais e parcerias com empresas.

De acordo com Cirlene, após o lançamento do programa “Itaipu Mais que Energia”, no início deste ano, ela entrou em contato com o deputado Vander Loubet solicitando recursos para a entidade.

“Desde o momento que vi que Tacuru fazia parte dos 35 municípios que seriam contemplados com recursos da Itaipu, me prontifiquei em conseguir trazer parte da verba para beneficiar a Apae e tivemos total apoio do Vander para isso”, relatou a vereadora.

Além da implantação do sistema fotovoltaico, os recursos da Itaipu para a Associação garantiram computadores, mesas, cadeiras e vários materiais e equipamentos que vão ajudar o trabalho dos profissionais que atuam no espaço.

“Não há como avaliar um gesto tão nobre. O trabalho do deputado Vander beneficiou muito a nossa instituição. A energia solar favorecerá a escola com a redução dos gastos com energia. Quanto ao mobiliário, foi de extrema relevância, pois trouxe mais conforto aos nossos educandos e também para nossa equipe pedagógica e administrativa”, destaca a diretora Devanilda.

Para o deputado Vander Loubet, a inserção de mais 34 municípios de Mato Grosso do Sul na área de influência da Itaipu Binacional – reivindicação antiga do parlamentar – foi um grande avanço, beneficiando grande parte da população.

“Assim como a Apae de Tacuru, vamos conseguir destinar verbas para outras instituições sem fins lucrativos que ajudam a população sul-mato-grossense”, afirmou Vander.

Itaipu Mais que Energia

O programa, lançado em fevereiro deste ano, representa investimento de R$ 78,6 milhões para o desenvolvimento do estado, por meio de ações nas áreas de manejo de solo e água, energia, saneamento e obras sociais.

O recurso é resultado direto da atuação do deputado federal Vander Loubet, que viabilizou em 2023, após anos de reivindicação, a ampliação do número de municípios de MS sob a área de influência da usina, passando de um para 35 municípios.

Além de Mundo Novo, passaram a ser alvo da Itaipu: Amambai, Angélica, Antônio João, Aral Moreira, Batayporã, Caarapó, Coronel Sapucaia, Deodápolis, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jateí, Juti, Laguna Carapã, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Ponta Porã, Rio Brilhante, Sete Quedas, Sidrolândia, Tacuru, Taquarussu e Vicentina.

“Queremos incrementar cada vez mais as parcerias com os municípios. As ações de Itaipu devem ter um alcance cada vez maior, beneficiando o meio ambiente, garantindo maior segurança hídrica e melhorando a vida das pessoas”, disse Enio Verri, diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional.