Vantagem de Boulos em Sampa e Paes no RJ põe Bolsonaro em alerta 

Embora não seja especificamente o caso de Campo Grande, onde o tucano Beto Pereira cresceu com seu apoio, Jair Bolsonaro (PL) já ligou o desconfiômetro. As últimas pesquisas de intenção de votos mostram em situação desfavorável candidatos que tem o ex-presidente como principal apoiador, sobretudo nas grandes cidades. E o mais preocupante para ele é saber que este tipo de resultado está associado, em maior ou menor grau, à influência der seu maior arquirrival, o presidente Lula (PT).

Na cidade do Rio de Janeiro, desde o início da pré-campanha quem lidera as pesquisas é o prefeito Eduardo Paes (PSD). Na mais recente, feita pelo Atlas Intel, ele tem 45,8%, contra 32,3% do bolsonarista Alexandre Ramagem (PL). Para intensificar a pressão, o terceiro na preferência dos cariocas, com 12,9%, é o esquerdista Tarcísio Mota, candidato do Psol, o partido da vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018.

EM SAMPA

Mas a raiz do incômodo que deve estar tirando o sono de Bolsonaro é o panorama eleitoral de São Paulo. Na maior e mais populosa cidade do País, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) busca mais quatro anos de mandato tendo o ex-presidente como principal cabo eleitoral. No entanto, seu plano enfrenta sérias dificuldades diante de um obstáculo chamado Guilherme Boulos. Assim como Tarcísio Mota no RJ, Boulos também é de esquerda e filiado ao Psol.

Em Sampa, a Atlas Intel fez um levantamento de intenções de voto entre os dias 02 e 07 deste mês. E os resultados indicam um movimento eleitoral indesejado para o bolsonarismo. De uma situação de equilíbrio que atravessou os últimos seis meses, o quadro agora tem Boulos na dianteira e com vantagem com siderável de quase oito pontos sobre Nunes. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral (SP-05924/2024). Tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou menos e seu nível de confiança é de 95%.

Para reforçar o cenário, outras simulações desta pesquisa sinalizam que em um eventual segundo turno Boulos e Nunes estariam tecnicamente empatados, com o esquerdista ligeiramente à frente (42,4% a 42%). E o candidato do Psol também derrotaria todos os outros concorrentes, ao passo que Nunes perderia até para Tabata Amaral (PSB), que não figura entre os quatro primeiros nas pesquisas sobre o primeiro turno.