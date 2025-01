Vereador mais votado, Marquinhos diz que a prefeita 'nunca mais o atendeu'

Pouco antes de ser empossado vereador de Campo Grande (MS), Marquinhos Trad (PDT) fez declarações em entrevista ao MS Notícias na entrada do Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, na quarta-feira (1.jan.25).

Eleito o vereador mais votado nas eleições de 2024, obtendo 8.567 votos, Marquinhos afirmou que sua principal missão na Câmara Municipal será trabalhar para que a Capital se torne uma cidade “melhor, mais justa e com oportunidades de geração de emprego e renda para todos os campo-grandenses”.

O ex-prefeito, que deixou a cadeira do executivo em 2022 para concorrer ao governo do estado, revelou que sua sucessora, Adriane Lopes (PP), nunca mais sequer atendeu suas ligações: "O último diálogo que tive com ela foi logo após o primeiro turno das eleições de governo do Estado. De lá para cá, ela não me atendeu mais", revelou, dando a entender uma ruptura na relação política entre a agora chefe do executivo reeleita.

Apesar de a prefeita ignorá-lo como cidadão, Marquinhos a alfinetou, sugerindo que agora, novamente como representante do povo, primará pelo diálogo. "Eu a respeito, ela é a maior autoridade da cidade, e a gente tem que estar sempre atento às normas, sem ofender o lado pessoal, mas aplaudindo a hora que tiver que aplaudir e tentando corrigir e mostrar os erros quando for necessário", observou.

O ex-chefe do executivo também fez uma reflexão sobre o processo eleitoral e seu desempenho nas urnas. Ele mencionou o grande número de votos que recebeu, destacando que, por trás desse apoio popular, havia um reconhecimento das qualidades técnicas e dos serviços prestados ao município. “Ninguém vai apertar um número de um candidato mais de 8 mil vezes sem que esse candidato tenha algum atrativo técnico e de trabalho prestado à cidade”, comentou.

Questionado sobre o porquê de, apesar da expressiva votação, não ter se candidatado para a Mesa Diretora da Câmara, Marquinhos respondeu: “A ordem natural do pleito é imaginar que o mais votado seria automaticamente indicado para a presidência do parlamento, mas eu fui mais votado para a Assembleia Legislativa e nunca fiz parte da mesa”.

Por fim, ele manifestou sua disposição em contribuir com a Câmara Municipal com sua experiência, principalmente nas áreas de legislação e justiça. "Pela experiência, o que posso ajudar mais a minha cidade e à Câmara seria na comissão de justiça, em razão da minha vocação. Não necessariamente como presidente, mas como um membro ativo, igual a todos os outros que aqui chegaram para dar a sua contribuição", completou, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento de Campo Grande.

Na cerimônia no Rubens Gil de Camilo, além de Adriane Lopes e sua vice, Camila, também tomaram posse os vereadores Marquinhos Trad, Landmark Rios, Luiza Ribeiro, Jean Ferreira, Papy, Carlão, Ana Portela, Clodoilson Pires, André Salineiro, Beto Avelar, Delei Pinheiro, Dr. Jamal, Dr. Lívio, Dr. Victor Rocha, Fábio Rocha, Flávio Cabo Almi, Herculano Borges, Júnior Coringa, Leinha, Maicon Nogueira, Neto Santos, Otávio Trad, Rafael Tavares, Prof. Juari, Prof. Riverton, Ronilço Guerreiro, Silvio Pitu, Veterinário Francisco e Wilson Lands.