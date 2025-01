Vereadores de Nioaque se reelegem para 2º e 3º mandatos com apoio de Vander

Nas eleições municipais de Nioaque (MS), realizadas em 2024, os vereadores Paulo Roberto Meira Simão, conhecido como Neguinho do Santa Amélia (PV), e Pablo Pache Corrêa, conhecido como Pablinho (PSDB), foram reeleitos para seus respectivos mandatos.

Neguinho, de 43 anos, obteve 378 votos, ficando em 5º lugar entre os mais votados. Pablinho, de 35 anos, conquistou 364 votos, alcançando a 7ª colocação. Ambos receberam apoio do deputado federal Vander Loubet (PT), o que foi um fator importante para o bom desempenho nas urnas.

Neguinho, que já havia sido eleito anteriormente para a Câmara Municipal, inicia agora o seu 2º mandato. Comerciante, ele tem uma trajetória de atuação voltada para a comunidade, com ênfase em políticas públicas voltadas para a população negra e o fortalecimento da economia local.

Pablinho, por sua vez, foi reeleito para o 3º mandato, consolidando sua presença na política local e aumentando sua popularidade. Veterinário de formação, é conhecido por sua atuação em projetos focados no desenvolvimento infraestrutural de Nioaque.

Entre os nove vereadores eleitos no município, Pablinho e Neguinho se destacam por sua postura independente. O fortalecimento da base política de ambos sugere uma atuação mais autônoma e focada em soluções para o município durante o novo ciclo legislativo, que se iniciou em 1º de janeiro de 2025.

Com a reeleição de Neguinho e Pablinho e Sérgio Terena (PT) na Câmara, o município de Nioaque terá uma composição legislativa ainda mais diversificada com a proposta de ampliar as discussões sobre o desenvolvimento local, educação, saúde, além de abordar questões relacionadas ao meio ambiente e à cultura.