Zeca denuncia abandono da Terra Indígena Ñande Ru Marangatu, em Antônio João

Atendendo a uma solicitação de lideranças da Terra Indígena Ñande Ru Marangatu, localizada no município de Antônio João, o deputado estadual e ex-governador Zeca do PT visitou a comunidade neste sábado (17.jan.26) para conhecer de perto a realidade local e as condições de vida das famílias indígenas.

A área é fruto de uma longa luta dos indígenas e foi adquirida recentemente pelo governo do presidente Lula, colocando fim a cerca de 25 anos de conflito. Porém, o cenário encontrado por Zeca mostra que a situação da TI Ñande Ru Marangatu está longe de ser resolvida.

Zeca durante escuta da comunidade | Foto: Divulgação

"Encontrei uma comunidade sem nenhuma assistência do Ministério dos Povos Indígenas, da Funai e da Sesai... Sem água, sem casa, sem medicamento, totalmente abandonados. Gravei tudo e estou levando a Brasília para dar conhecimento ao Ministério do Desenvolvimento Social e à Casa Civil da Presidência da República", destacou Zeca.

Zeca fez duras críticas à ausência do MPI na região enquanto seus dirigentes se envolvem em atividades puramente políticas nas aldeias de Mato Grosso do Sul.

"Causa enorme estranhamento que o secretário-executivo do MPI, que vive aqui no estado fazendo campanha política e prometendo dinheiro para muitos, sequer tem visitado a comunidade da Ñande Ru Marangatu", disparou.

O cenário atual da comunidade é de bastante dificuldade. As lideranças indígenas reclamam de falta de assistência. A única renda local vem de uma plantação de soja. Contudo, por se tratar de um arrendamento, o ganho com a plantação rende um valor pequeno, aquém do necessário para que a comunidade tenha condições de implementar alguma melhoria.