Ana Patrícia e Duda vencem no vôlei de praia

Ana Patrícia e Duda venceram, nesta 3ª.feira (30.jul.24), no vôlei de praia e garantiram vaga na próxima fase da disputa defendendo o Time Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris.

Líderes do ranking mundial de vôlei de praia, as brasileiras superaram as espanholas Liliana e Paula por 2 a 0, parciais de 21/12 e 21/13.

CASO DE PÁSSARO EM PARIS!



Ana Patricia e Duda PASSARO o carreto em cima da dupla espanhola!



2 - 0 RÁPIDO E RASTEIRO, parciais de 21-12 e 21-13.



VAMOS!#TimeBrasil #JogosOlímpicos #Paris2024 pic.twitter.com/CtDyhMX0dx — Time Brasil (@timebrasil) July 30, 2024



Ana Patrícia e Duda dominaram a partida desde o início, aproveitando as falhas de Liliana e Paula, que enfrentaram dificuldades com recepções e saques. Com o desempenho sólido das brasileiras, que rapidamente abriram uma vantagem de 8 pontos, a vitória foi confirmada e garantiu a classificação para as oitavas de final.

A próxima disputa das brasileiras está marcada para quinta-feira (1º de agosto de 2024), quando enfrentarão as italianas Valentina Gottardi e Marta Menegatti. A partida está agendada para as 15h, horário de Brasília.