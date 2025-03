São Paulo abre inscrições para os Jogos Paralímpicos

As inscrições para os Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo (Paresp) estão abertas a partir desta sexta-feira (7) até 21 de abril. A competição, organizada pelas secretarias estaduais de Esportes e dos Direitos da Pessoa com Deficiência, convida os municípios a inscreverem suas equipes para participar do evento.

Em sua terceira edição, o Paresp de 2025 traz novidades em sua programação. Além das modalidades já presentes em 2024, como natação, atletismo e vôlei sentado, este ano, o torneio também contará com as competições de rúgbi em cadeira de rodas e halterofilismo. Na edição anterior, o evento reuniu mais de 1.700 atletas de 70 municípios nas fases classificatórias e na Finalíssima, com a cidade de São José dos Campos conquistando o título de campeã geral.

A secretária estadual de Esportes, coronel Helena Reis, expressou otimismo em relação ao evento. “Acreditamos que esta terceira edição será um sucesso. A parceria entre a SESP e a Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência tem sido fundamental para impulsionar o paradesporto no Brasil. Competições como o Paresp contribuem para o crescimento da cultura paralímpica e inspiram futuras gerações”, afirmou.

Os interessados podem acessar o formulário de inscrição por meio deste [link]. Para quem deseja participar em mais de uma modalidade, é necessário preencher um cadastro separado para cada uma delas. O regulamento completo pode ser consultado [aqui].