Aos 13 anos, Mohamed Dabone tem 2,10 m e impressiona no basquete europeu

O basquete mundial está sempre atento a jovens promessas que podem se tornar grandes estrelas no futuro. Um desses talentos vem de Burkina Faso e já desperta a atenção do cenário internacional.

Trata-se de Mohamed Dabone, que já é destaque da categoria de base do Barcelona. Portanto, com apenas 13 anos e 2,10m, Dabone impressiona.

Dabone já é comparado a Victor Wembanyama, estrela do San Antonio Spurs e primeira escolha do draft de 2023. Curiosamente, quando tinha 13 anos, Wembanyama media 1,78 m — ou seja, 30 cm a menos que Dabone.

Mohamed Dabone se destaca desde os 12 anos

Mohamed Dabone começou a se destacar aos 12 anos, em 2023. Na época, brilhou em competições na Espanha e na Euroliga Sub-18, registrando médias de 11,3 pontos e 5,3 rebotes por partida.

Dessa forma, ele chama a atenção dos dois lados da quadra, já que tem forte impacto no garrafão ofensivo e defensivo, com rebotes e agressividade para garantir a posse para sua equipe.

Em fevereiro de 2024, na final da Mini Copa Endesa, Dabone brilhou ao ser eleito MVP da partida. Ele registrou impressionantes 22 pontos, 26 rebotes, seis bloqueios e cinco roubos de bola.

Já em um torneio Sub-16, o de Sant Vicenç de Montalt, o Barcelona enfrentou o Real Madrid e Mohamed Dabone anotou 20 pontos, 12 rebotes e quatro tocos. Vale destacar que esses jogos foram em competições três anos acima da sua idade, o que não o impediu de ser protagonista.

Com esse desempenho, Dabone já é apontado como um dos principais prospectos para o draft da NBA de 2030, ano em que se tornará elegível para atuar na maior liga de basquete do mundo.

Para entrar no draft da NBA o jogador precisa completar 19 anos na mesma temporada. Como ele é de outubro de 2011, terá 18 no draft de 2030, mas completará a idade mínima no mesmo ano.

Portanto, o draft de 2030 já deve chamar a atenção das equipes, que podem buscar picks para pensar em escolher Mohamed Dabone. Por outro lado, o africano tem a opção de atrasar a sua inscrição e entrar nas temporadas seguidas, mas não deve optar por isso.

Dabone encara desafios e vê em Wembanyama uma referência

Com a atenção voltada ao seu basquete, Mohamed Dabone tem uma missão parecida com a de Victor Wembanyama, que é comprovar em quadra, como adulto, o desempenho que faz como adolescente.

Além disso, ele precisa manter as boas atuações para chegar bem na NBA. Com a sua altura e impacto, a lógica é que siga sobrando, mas conforme passam as categorias o nível sobe, gerando desafios.

Wembanyama encerrou sua temporada de estreia na NBA com médias de 21,4 pontos, 10,6 rebotes e 3,6 bloqueios em 71 jogos. Já na temporada 2024/25, suas médias aumentaram para 24,6 pontos, 3,9 bloqueios e 10,9 rebotes nos primeiros 42 jogos.