Internacional quebra jejum e conquista o Campeonato GaÃºcho de 2025

O Sport Club Internacional voltou a sentir o gosto da glória estadual ao levantar a taça do Campeonato Gaúcho de 2025. Em um clássico eletrizante contra o Grêmio, o Colorado segurou um empate por 1 a 1 no Beira-Rio e garantiu o título graças à vitória por 2 a 0 no primeiro jogo da decisão. O resultado representou não apenas o fim de um jejum de nove anos sem conquistas estaduais, mas também impediu que o rival gremista alcançasse um histórico octacampeonato, feito que até hoje pertence apenas ao Inter.

O duelo decisivo foi marcado por intensidade e emoção do início ao fim. O Grêmio, precisando do resultado, tentou pressionar, mas encontrou um Internacional bem postado defensivamente e letal nas oportunidades que teve.

Além da taça, a conquista reforça a confiança do elenco para o restante da temporada. O técnico Roger Machado celebrou o feito, destacando a importância do trabalho coletivo e da força mental da equipe. Com um elenco renovado e uma torcida empolgada, o Inter agora volta suas atenções para os desafios do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, buscando transformar esse momento positivo em uma temporada memorável.

A final no Beira-Rio: emoção e gols decisivos

A grande final do Gauchão 2025 foi disputada diante de um Beira-Rio lotado, com a torcida colorada empurrando o time desde os primeiros minutos do Grenal. O Grêmio, necessitando reverter a vantagem conquistada pelo Inter no jogo de ida, começou pressionando e teve mais posse de bola. Entretanto, o Internacional se mostrou mais perigoso nas investidas, especialmente com Carbonero e Alan Patrick criando boas chances.

O primeiro gol da partida saiu em grande estilo. Aos 10 minutos do segundo tempo, Enner Valencia cobrou uma falta da intermediária e acertou um chute indefensável no ângulo do goleiro Tiago Volpi. O golaço incendiou a torcida colorada e colocou o Inter ainda mais perto da conquista. Pouco depois, aos 16 minutos, o Grêmio empatou com um cabeceio certeiro de Wagner Leonardo, após lançamento de Lucas Esteves. O empate, no entanto, não foi suficiente para mudar o destino do título.

Nos minutos finais, a tensão tomou conta do gramado, com reclamações e confusões entre os jogadores, resultando nas expulsões de Aguirre, pelo Inter, e Dodi, pelo Grêmio. Com o apito final, a festa tomou conta do Beira-Rio, e os jogadores do Internacional celebraram com a torcida o fim do longo jejum estadual.

A repercussão e a festa colorada

A conquista do Internacional gerou ampla repercussão nas redes sociais e na imprensa esportiva. A torcida colorada celebrou não apenas o título, mas também o fato de ter impedido o Grêmio de igualar o recorde de oito conquistas consecutivas do estadual. A provocação fez parte das comemorações, com jogadores vestindo camisetas com a frase “octa, só o Inter” e até um caixão levado pelo zagueiro Vitão simbolizando o fim da hegemonia gremista.

Dentro do elenco, o clima era de alívio e esperança. O capitão Alan Patrick ressaltou a importância de conquistar o Gauchão de forma invicta, enquanto o goleiro Anthoni comemorou a segurança defensiva da equipe ao longo do torneio. O treinador Roger Machado também destacou a relevância da conquista para o restante da temporada, afirmando que o título fortalece a confiança do time para competições nacionais.

O que vem pela frente para o Inter?

Com o Campeonato Gaúcho agora no passado, o Internacional volta suas atenções para os próximos desafios. A equipe estreia no Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, no Maracanã, e também se prepara para a disputa da Copa do Brasil. Roger Machado já deixou claro que espera que o título estadual sirva de base para uma campanha sólida no restante do ano.

O torcedor colorado, agora mais esperançoso, espera que essa conquista marque um novo ciclo vitorioso para o clube. Com uma base forte e reforços que demonstraram seu valor, o Inter quer voltar a brigar por títulos nacionais e reconquistar o protagonismo no futebol brasileiro.