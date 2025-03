Jogando para o México, James Rodríguez critica ex-treinadores e valoriza camisa 10 no futebol

O meia colombiano James Rodríguez está defendendo um novo clube, o León, do México. Ele busca manter na equipe a regularidade que mostra na Seleção Colombiana, já que nos últimos times não emplacou.

Recentemente, ele concedeu entrevista à Fox Sports e deixou indireta sobre antigos treinadores, criticando os profissionais, além de destacar a importância de um camisa 10 no futebol.

Dessa forma, as falas de James influenciam palpites nas casas de apostas, já que ele é um atleta renomado mundialmente. Saiba quando apostar e quando parar.

A estreia no México foi diante do Atlas, jogando por 26 minutos. Em seguida, James Rodríguez foi titular pela primeira vez, contra o Juárez. Foi dele o único gol do jogo.

"Vejo um jogador comprometido. No futebol ele com certeza vai crescer, o jogo dele vai crescer e nós vamos crescer a partir disso, do seu passe, do seu primor em ver quem ele vai deixar cara a cara com o goleiro", destacou o treinador do Club León, Eduardo Berizzo.

James Rodríguez alfineta treinadores

James Rodríguez tem uma carreira com passagens por grandes clubes, como Real Madrid, Monaco de Bayern e Munique, onde conquistou diversos títulos de peso. Porém, após chegar ao Everton em 2019/20, teve o seu último recorte positivo por clubes, mas caiu rapidamente de desempenho.

Desde então, passou por Al-Rayyan, Olympiacos, São Paulo e Rayo Vallecano, com situações conturbadas em todos. Além disso, em campo foram apenas 94 jogos por equipes em cinco anos.

Mesmo com esse histórico, o colombiano preferiu deixar uma indireta, destacando que treinadores não exploraram bem o seu talento como um camisa 10, mas sem citar nomes ou se referir diretamente a si mesmo.

“Nos clubes já não se usa mais tanto o 10. O futebol mudou muito, e priorizam mais a parte física e os jogadores rápidos pelos lados. Está se perdendo um pouco a figura do 10”, apontou.

Em contrapartida, James Rodríguez ainda deixou claro que, com treinadores inteligentes, os jogadores com o seu estilo podem atuar.

“Apesar disso, há treinadores que são inteligentes e que podem jogar com esse tipo de jogador. Quando se tem um jogador com talento, é mais fácil de se criar chances e fica mais fácil de se vencer partidas”, completou.

León está no grupo do Flamengo no Mundial de Clubes

O Club León, agora de James Rodríguez, é uma das equipes que estará no Super Mundial de Clubes, no meio de 2025, nos Estados Unidos. A equipe conta com o colombiano para ser a principal estrela.

O León está no Grupo D, ao lado de Chelsea, Flamengo e Espérance. Serão três jogos e, após eles, os dois melhores avançam para as oitavas de finais.

Confira a agenda de jogos do León: