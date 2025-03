NBB: Precisando de vitórias, Pinheiros recebe o Mogi no Poliesportivo Henrique Villaboim

Depois de quatro resultados negativos, todos fora de casa, chegou o momento da reação diante da torcida no Poliesportivo Henrique Villaboim. Nesta quarta-feira (12), às 20 horas, o basquete do Esporte Clube Pinheiros enfrenta o Mogi. O jogo, válido pela 22ª rodada do returno da fase de classificação da Liga Nacional NBB Caixa-24/25, terá transmissão pelo NBBBasquetPass (YouTube).

No primeiro turno, no dia 2 de dezembro, em Mogi das Cruzes, em uma de suas melhores atuações no NBB, o Pinheiros venceu o seu adversário por 73 a 53 e precisa de um novo resultado positivo. Afinal, com 13 vitórias e 14 derrotas (48.1%) de aproveitamento, ocupando a 11ª colocação.

David Sloan. Foto - Ricardo Bufolin/ECP

“Não podemos esquecer todas as coisas erradas que tivemos nas quatro derrotas contra adversários que estão na nossa frente. Tivemos ótimas situações, condições de vencer três dos quatro jogos, mas não soubemos fechar a partida. Tudo de errado não podemos repetir e as coisas boas levar para os próximos jogos para voltarmos a vencer”, disse o técnico Vitor Galvani.

Sem o armador Fran Farabello, que foi operado do joelho direito e vai ficar aproximadamente nove meses em recuperação, o técnico gostou do bom desempenho do garoto Cauã Pacheco, mas também não esqueceu que deixou de contar com Agapy.

Finalizando, Galvani lembrou que “os próximos adversários que teremos estão bem próximos da gente. Não teremos jogo que podemos não entrar 100%, Sem nenhuma margem de erro para buscar nossa vaga para os playoffs”.

David Sloan, Cauã Pacheco, Reynan Santos, Yan Djalo e Bernardo da Silva deve ser o quinteto para iniciar a partida desta quarta-feira contra Mogi.

ENTRA PELO SYMPLA

Afonso Pacheco, aos poucos, ganhando espaço na equipe. Foto - Ricardo Bufolin/ECP

O torcedor do Pinheiros ou de Mogi, que queiram assistir a partida desta quarta-feira (12), precisam reservar a entrada pelo Sympla, acessando o link a baixo. O Pinheiros pede que voluntariamente a entrada seja trocada por 1 kg de alimento não perecível.

https://www.ecp.org.br/agenda/basquete-nbb-caixa-58/2025-03-12/

LIGA NACIONAL 2024/25: JOGOS DE MARÇO DE 2025

Armador Cauã Pacheco. Foto - Ricardo Bufolin

A Liga Nacional de Basquete (LNB) segue com seus confrontos eletrizantes em março de 2025. Confira a programação dos próximos jogos:

12 de março - 20h

EC Pinheiros x Mogi

Local: Poliesportivo Henrique Villaboim

Transmissão: NBB BasquetePass (YouTube)

17 de março - 19h30

EC Pinheiros x São José

Local: Ginásio Antônio Prado Júnior (CA Paulistano)

Transmissão: UOL e NBB BasquetePass (YouTube)

29 de março - 17h

EC Pinheiros x Corinthians

Local: Poliesportivo Henrique Villaboim

Transmissão: TV Cultura e NBB BasquetePass (YouTube)