Brasil enfrenta Egito em último teste antes da Copa do Mundo

A Seleção Brasileira entra em campo neste sábado (6.jun.26) para enfrentar o Egito em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026.
A partida será disputada às 19h (horário de Brasília), no Cleveland Browns Stadium, em Cleveland, nos Estados Unidos.
O confronto marca o último compromisso do Brasil antes da estreia no Mundial, marcada para os próximos dias contra Marrocos.
A equipe comandada pelo técnico Carlo Ancelotti chega embalada após a vitória por 6 a 2 sobre o Panamá, no Maracanã.
O resultado ampliou as opções avaliadas pela comissão técnica para a definição do time que iniciará a Copa.
Para o amistoso, Ancelotti deve promover novas mudanças na equipe.
Douglas Santos assume a lateral esquerda, enquanto Lucas Paquetá e Igor Thiago aparecem entre as novidades no setor ofensivo.
Na defesa, Gabriel Magalhães será preservado por desgaste físico.
A vaga será ocupada por Ibañez ao lado de Marquinhos.
A provável escalação do Brasil tem Alisson; Wesley, Marquinhos, Ibañez e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Lucas Paquetá, Raphinha, Igor Thiago e Vini Jr.
O principal desfalque segue sendo Neymar, que se recupera de lesão na panturrilha.
EGITO TEM SALAH
O Egito também chega ao amistoso em boa fase.
A seleção africana venceu a Rússia por 1 a 0 no último compromisso e acumula resultados positivos na preparação para o Mundial.
O técnico Hossam Hassan terá força máxima para enfrentar o Brasil.
O principal destaque da equipe é Mohamed Salah, atacante do Liverpool e maior referência do futebol egípcio na atualidade.
Outro nome conhecido é Omar Marmoush, que atua no Manchester City.
A provável formação egípcia conta com El Shenawy; Hany, Fathy, Yasser, Rabia e Fatouh; Lashin, Trézéguet e Attia; Salah e Marmoush.
ONDE ASSISTIR
O amistoso terá transmissão da TV Globo, sportv e ge.
O confronto também poderá ser acompanhado em tempo real pelas plataformas digitais do Grupo Globo.
ARBITRAGEM E VAR
A arbitragem será mexicana.
O árbitro principal será Adonai Escobedo.
Os assistentes serão Ibrahim Martinez e Maximiliano Gomez.
O VAR ficará sob responsabilidade de Carlos Rivero.