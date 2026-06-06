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06 de junho de 2026
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CLEVELAND (OH - EUA)

Brasil enfrenta Egito em último teste antes da Copa do Mundo

A seleção africana venceu a Rússia por 1 a 0 no último compromisso e acumula resultados positivos na preparação para o Mundial

Lucas Paquetá e Casemiro durante treino da Seleção Brasileira em Nova Jersey Créditos: Rafael Ribeiro/CBFLucas Paquetá e Casemiro durante treino da Seleção Brasileira em Nova Jersey Créditos: Rafael Ribeiro/CBF
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A Seleção Brasileira entra em campo neste sábado (6.jun.26) para enfrentar o Egito em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026.

A partida será disputada às 19h (horário de Brasília), no Cleveland Browns Stadium, em Cleveland, nos Estados Unidos.

O confronto marca o último compromisso do Brasil antes da estreia no Mundial, marcada para os próximos dias contra Marrocos.

A equipe comandada pelo técnico Carlo Ancelotti chega embalada após a vitória por 6 a 2 sobre o Panamá, no Maracanã.

O resultado ampliou as opções avaliadas pela comissão técnica para a definição do time que iniciará a Copa.

Para o amistoso, Ancelotti deve promover novas mudanças na equipe.

Douglas Santos assume a lateral esquerda, enquanto Lucas Paquetá e Igor Thiago aparecem entre as novidades no setor ofensivo.

Na defesa, Gabriel Magalhães será preservado por desgaste físico.

A vaga será ocupada por Ibañez ao lado de Marquinhos.

A provável escalação do Brasil tem Alisson; Wesley, Marquinhos, Ibañez e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Lucas Paquetá, Raphinha, Igor Thiago e Vini Jr.

O principal desfalque segue sendo Neymar, que se recupera de lesão na panturrilha.

EGITO TEM SALAH

O Egito também chega ao amistoso em boa fase.

A seleção africana venceu a Rússia por 1 a 0 no último compromisso e acumula resultados positivos na preparação para o Mundial.

O técnico Hossam Hassan terá força máxima para enfrentar o Brasil.

O principal destaque da equipe é Mohamed Salah, atacante do Liverpool e maior referência do futebol egípcio na atualidade.

Outro nome conhecido é Omar Marmoush, que atua no Manchester City.

A provável formação egípcia conta com El Shenawy; Hany, Fathy, Yasser, Rabia e Fatouh; Lashin, Trézéguet e Attia; Salah e Marmoush.

ONDE ASSISTIR

O amistoso terá transmissão da TV Globo, sportv e ge.

O confronto também poderá ser acompanhado em tempo real pelas plataformas digitais do Grupo Globo.

ARBITRAGEM E VAR

A arbitragem será mexicana.

O árbitro principal será Adonai Escobedo.

Os assistentes serão Ibrahim Martinez e Maximiliano Gomez.

O VAR ficará sob responsabilidade de Carlos Rivero.

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