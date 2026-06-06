No último amistoso antes da Copa, Brasil vence Egito de Salah

A Seleção Brasileira venceu neste sábado (6.jun.26) o amistoso contra a Seleção Egípcia.

Comandados por Carlo Ancelotti, os brasileiros superaram os atletas norte-africanos, marcando 2 a 1.

O jogo aconteceu no Huntington Bank Field, em Cleveland, no estado de Ohio.

A partida iniciou pontualmente às 19h (horário de Brasília), 18h em Cleveland, pelo Fuso Horário do Leste (EST/EDT).

O primeiro gol foi marcado aos sete minutos do primeiro tempo. Após uma roubada de bola na área do Egito, o meio-campista vascaíno Bruno Guimarães abriu o marcador para a Seleção Brasileira.

Três minutos depois, o zagueiro do Paris Saint-Germain (PSG), Marquinhos, fez um recuo equivocado para o goleiro brasileiro Alisson Becker.

O atacante do Egito, Mostafa Mohamed Zaki Abdelraouf, conhecido no futebol como Mostafa Zico, se adiantou e marcou no cantinho direito, empatando para a seleção egípcia.

No restante do primeiro tempo, Vini Jr. driblou muito e perdeu vários gols, assim como Igor Thiago.

No segundo tempo, Ancelotti trocou quase todo o time.

Aos seis minutos da segunda etapa, Endrick recebeu cruzamento após ótima jogada de Raphinha e deu a vitória ao Brasil.

Essa foi, praticamente, a última ação convincente da Seleção Brasileira no jogo, que depois passou apenas a se defender do time de Mohamed Salah. O ponta-direita do Liverpool entrou no jogo apenas no segundo tempo.

O atacante foi poupado pela comissão técnica da seleção do Egito, comandada por Hossam Hassan, que optou por administrar a minutagem do jogador antes da Copa.

A decisão decorre do fato de que o primeiro jogo do Egito na Copa do Mundo será contra a Bélgica, no dia 15 de junho (2ª.feira).

A partida, válida pelo Grupo G, acontecerá em Seattle (Estados Unidos), às 16h (horário de Brasília).

Já a Seleção Brasileira terá seu primeiro jogo no dia 13 de junho (sábado), enfrentando a seleção do Marrocos. A partida está marcada para as 19h (horário de Brasília) e será realizada no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA).