Bola de Ouro: conheça os principais candidatos e as datas da cerimônia

A premiação Bola de Ouro está na sua 68ª edição e terá a cerimônia realizada no dia 28 de outubro, em Paris, na França. Vale destacar que quem organiza o evento é a revista “France Football”.

Vale destacar que a France Football faz uma pré-lista com 30 nomes, enviando para jornalistas em 100 países que participam, sempre o top 100 do ranking da FIFA.

Dessa forma, cada jornalista monta o seu top 5 e, com isso, os atletas citados recebem pontuações de acordo com a posição. Quem receber mais votos é o vencedor da Bola de Ouro 2024.

Os favoritos para o prêmio em 2024

A lista com os 30 nomes ainda será enviada aos jornalistas, mas é certo que nelas estarão: Nico Williams (Athletic Bilbao), Phil Foden (Manchester City), Kylian Mbappé (Real Madrid), Harry Kane (Bayern de Munique), Toni Kroos (Real Madrid), Lautaro Martínez (Inter de Milão) e Dani Carvajal (Real Madrid), nomes apontados para o Top 10.

Porém, também é bem previsível o Top 3, com Rodri, do Manchester City, além da dupla Jude Bellingham e Vinicius Júnior, ambos do Real Madrid. O brasileiro era o favorito disparado até a Copa América, mas o fraco desempenho dele e da Seleção Brasileira pode prejudicar.

Por outro lado, Belingham, principal rival, também não conseguiu ter as melhores atuações com a Inglaterra na Eurocopa, mas chegou até a final. Já Rodri, levou o título com a Espanha, mas não é nenhuma unanimidade. Em 2023, Messi se tornou o maior ganhador do prêmio.

Confira os números de cada um na temporada:

Rodri - 12 gols e 15 assistências, conquistando a Eurocopa, Premier League, Mundial de Clubes e a Supercopa da UEFA.

Jude Bellingham - 27 gols e 17 assistências, conquistando a Champions League, a La Liga e a Supercopa da Espanha;

Vinicius Júnior - 26 gols e 12 assistências, conquistando a Champions League, a La Liga e a Supercopa da Espanha.

Benzema revela torcida por brasileiro

Atualmente na Arábia Saudita, Karim Benzema já venceu a Bola de Ouro em 2022. Na ocasião, defendia o Real Madrid, onde formava ataque com Vinicius Júnior. E é pelo ex-companheiro que o jogador torcerá na disputa.

“Vini merece por causa da sua temporada e não só pelo o que fez nesta. Na anterior também esteve acima com seu futebol e o que faz com a bola. É um jogador completo. Ele pode ganhar uma partida sozinho, como também com a ajuda de seus companheiros. É muito bom quando o Real Madrid precisa dele e por isso acredito que ele merece. Sempre aparece, por isso, Vini é meu favorito”, analisou o francês.

