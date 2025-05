Bom de vestiário, Ancelotti tem respeito até de quem ficou de fora da Seleção

O técnico Carlo Ancelotti ainda nem estreou oficialmente pela Seleção Brasileira, mas já carrega consigo um trunfo reconhecido no futebol europeu: a habilidade de gerir grupos. Conhecido por seu perfil agregador e pela forma como lida com atletas, o italiano é visto como um especialista em transformar vestiários em ambientes de confiança.

A reportagem ouviu pessoas próximas aos atacantes Endrick e Rodrygo, que convivem com Ancelotti no Real Madrid. Ambos oscilaram durante a temporada, mas demonstram admiração pelo comandante e valorizam o diálogo constante que têm com ele.

Rodrygo, que perdeu a titularidade absoluta com a chegada de Mbappé, segue sendo tratado como peça importante pelo treinador. Já Endrick, antes última opção no ataque, ganhou espaço e maturidade ao longo do ano, mesmo com poucas oportunidades iniciais.

O respeito vem da clareza com que Ancelotti lida com o elenco. Ele conversa em particular com os jogadores, explica decisões e mantém uma hierarquia sem deixar de abrir portas para quem se destaca nos treinos.

Endrick reconhece que demorou a entender a lógica do técnico, mas valoriza o aprendizado e acredita estar mais preparado para os próximos desafios. A paciência foi sua aliada até ganhar minutos na reta final da La Liga.

Rodrygo, por sua vez, encara a perda de protagonismo com maturidade. Vê na gestão de minutos um fator importante para seu desenvolvimento físico e técnico, além de compreender a necessidade de atuar em diferentes posições.

Exemplos como Lucas Vázquez, Valverde e Camavinga reforçam a filosofia coletiva de Ancelotti. Todos atuam fora de suas posições originais em prol do time, o que fortalece o espírito de grupo e reforça a confiança da comissão.

A boa relação do italiano com os jogadores é, segundo fontes, um diferencial. Rodrygo nunca se sentiu abandonado, mesmo em momentos difíceis, e sente que Ancelotti sempre defendeu seu trabalho dentro e fora de campo.

Apesar da ausência provável da dupla Endrick e Rodrygo na próxima Data Fifa, ambos estão nos planos de Ancelotti para o ciclo até a Copa do Mundo de 2026. A expectativa é que se tornem titulares no projeto de reconstrução da Seleção.

Com um histórico vitorioso e uma abordagem humana, Carlo Ancelotti chega à Seleção para recalcular a rota do futebol brasileiro. A aposta da CBF é em um treinador que une talento tático e liderança emocional no mesmo pacote.